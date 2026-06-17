維德角爆冷踢和西班牙 賭客賺逾4百萬美元

二○二六年世界盃足球賽Ｈ組十五日爆冷門，世界排名第六十七的維德角與世界排名第二的西班牙以○比○踢和，有人因此在賭盤賺進台幣上億元，有人輸掉數千萬元。

預測未來事件的平台「Polymarket」使用者可針對現實世界事件的結果，以加密貨幣下注「是」或「否」。由於西班牙排名世界第二，賽前超級電腦進行的兩千五百次模擬中，西班牙勝率為百分之八十七點二，維德角僅百分之八點一的機率踢和。

結果一名叫「Fishalive」的玩家大膽用四十二萬美元（約台幣一千三百萬元）買「西班牙不勝」，賺進四百廿八萬美元（約台幣一點三五億元），成為Polymarket今年世足賽最賺錢的單筆交易。大部分玩家都壓西班牙勝，有人因此損失近一百萬美元（約台幣三千一百萬元）。

這場比賽也讓球迷對維德角產生興趣。維德角位於西非西部海岸一帶，一九七五年獨立前是葡萄牙的殖民地，人口略多於五十萬，是世足會內賽歷來參賽人口第三少的國家，僅多於二○一八年的冰島與今年的古拉索。

由於國內資源與人口較少，維德角利用社群平台領英招募各地的維德角後裔球員，如主力中後衛羅培茲原本是銀行員，一開始將電子信箱中的招募信件當成垃圾郵件，直到九個月後再次收到招募信，才意識到不是詐騙。