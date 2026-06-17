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美要求賽後立刻出境 伊朗主帥批壓迫

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
伊朗隊總教練加蘭諾伊（左一）在場邊指揮。新華社
伊朗隊總教練加蘭諾伊（左一）在場邊指揮。新華社

美加墨世足賽場內熱鬧開踢，場外卻引爆外交與後勤管制的火花，Ｇ組小組賽首輪，亞洲傳統強權伊朗在兩度落後又兩度扳平的情況下，最終以二比二逼平紐西蘭，然而更嚴峻的考驗卻在比賽結束後，伊朗全隊隨即遭到美國官方下達「逐客令」，要求立刻離境。

此役驚奇不斷，紐西蘭廿六歲的混血邊鋒賈斯特大放異彩，分別在第七分鐘與第五十四分鐘，兩度破門演出「梅開二度」，成為紐西蘭隊史首位在世足賽攻入兩球的球員。

伊朗也展現頑強韌性，先在第卅二分鐘由雷扎伊安追平，第六十四分鐘再靠中場核心莫赫比頭錘破網，兩隊握手言和。Ｇ組四隊首戰皆平手收場，同樣拿下一分積分，而伊朗踢平對手，也讓本屆賽事前六支登場的亞洲球隊仍保持不敗。

然而，賽後的政治外交角力卻掩蓋了球場上的驚奇，賽前受美伊關係影響，伊朗高達十五名後勤人員遭美國拒簽，被迫將基地設在墨西哥蒂華納。而小組賽三場比賽都在美國本土進行的伊朗，原希望能在賽前兩天抵達美國，賽後一天離開的計畫，也在昨天生變，賽後遭下達「逐客令」，拒絕球隊留宿洛杉磯進行賽後恢復，必須即刻離境。

「這簡直是一場災難。」伊朗當家前鋒塔雷米賽後難掩怒火，透露全隊已當面向前來慰問的ＦＩＦＡ主席英凡蒂諾表達強烈抗議。總教練加蘭諾伊更在記者會上直言，伊朗成了本屆世界盃「最受壓迫」的隊伍。

加蘭諾伊無奈表示，「比賽一結束，主辦方就要我們立刻走人，被迫馬上搭機返回墨西哥基地。」功臣莫赫比也坦言，這種當天往返的賽程與緊繃的政治待遇，對球員身體是極大摧殘，接下來恐將面臨嚴重受傷風險。

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