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7度神撲救 維德角門神 隻手擋西班牙無敵艦隊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，阻擋「無敵艦隊」西班牙猛烈攻勢，讓這支冠軍熱門球隊無法破網。（美聯社）
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，阻擋「無敵艦隊」西班牙猛烈攻勢，讓這支冠軍熱門球隊無法破網。（美聯社）

今年首度取得世界盃足球賽會內賽門票的維德角，昨在小組賽首戰西班牙就一鳴驚人，在四十歲門將沃齊尼亞全場七度神撲救下，最終與二○一○年冠軍西班牙以○比○握手言和，沃齊尼亞不僅寫下多項紀錄，賽後社群追蹤人數更從五萬人飆升至六百萬，瞬間人氣暴漲。

維德角過去六屆世足賽都在非洲區資格賽止步，本屆資格賽靠著小組賽搶下七勝二和一敗佳績，以小組龍頭晉級會內賽，包括對戰傳統勁旅喀麥隆拿下一勝一敗。

昨維德角迎來隊史首戰，對決冠軍熱門西班牙擋下廿七次射門機會，其中七次射正都被沃齊尼亞攔下，成維德角逼平西班牙最大功臣；沃齊尼亞也以四十歲又十二天之齡，寫下世足賽史上首度出賽最年長紀錄，更是讓對手單場未進球的第三高齡門將。

沃齊尼亞本名喬斯馬．迪雅斯，從小由祖父母帶大，因此在維德角有「小聲音、祖父母」意思的沃齊尼亞稱呼，後來前往安哥拉踢球時，因不想與陣中的守門員撞名，選擇將球衣印上沃齊尼亞，職業生涯也待過摩爾瓦多、葡萄牙、賽普勒斯、斯洛伐克。

沃齊尼亞從二○一二年為維德角國家隊效力至今，已累積出賽八十九場，是隊史第二多，昨天助隊逼平西班牙，拿下維德角在世足賽第一個積分後，一度落下英雄淚，他說：「哭泣是因和祖父母一起長大，他們幾年前過世了，很不幸無法來到這裡，他們是我生命中的一切。」

維德角在世足賽首秀讓不少人跌破眼鏡，沃齊尼亞示，全隊不是為了單純「享受比賽」，而是全力競爭，所有人為國家奮戰。

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