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世足賽／伊朗首戰紐西蘭 德黑蘭咖啡館球迷早起觀賽加油

中央社／ 德黑蘭16日綜合外電報導
德黑蘭咖啡館球迷早起觀賽加油。 路透
德黑蘭咖啡館球迷早起觀賽加油。 路透

伊朗首都德黑蘭少數播放世界盃轉播的咖啡館裡，球迷守在螢光幕前，關注自家球隊在美國舉行的本屆世足首場賽事。當球場國歌響起時，咖啡館內一片肅靜；而在伊朗隊進球時，則是一陣歡呼聲。

法新社報導，凌晨4時30分，德黑蘭大多數居民仍在熟睡中，伊朗首戰對決紐西蘭賽事則正在美國洛杉磯球場上演，德黑蘭少數營業的咖啡館裡播放世足轉播，空氣中瀰漫著興奮氣氛。

儘管天色還沒亮，咖啡館裡擠滿了球迷，一邊觀賽、一邊享用擺滿番茄、起司和歐姆蛋的餐點。

美國是本屆世界盃3個主辦國之一，大約40名左右的球迷聚在一起，大夥討論在美伊戰爭陰影下出賽的伊朗隊晉級機會。

這些早起觀賽的球迷中有不少女球迷，她們染髮或漂髮，其中有些人甚至未佩戴頭巾。

伊朗世足首戰剛好是美伊宣布達成終結這場中東戰爭諒解備忘錄的隔天。伊朗隊3場分組賽都在美國境內舉行，而華府拒絕核發15名教練團成員簽證，導致教練團無法隨隊同行。

原本正在談論這場戰爭的球迷，聽到了伊朗國家電視台評論員高亢激昂的聲音後，馬上將目光回到世足賽事。

評論員高喊：「真主啊，我們的國旗就在洛杉磯正中央！」一面巨大綠、白、紅三色、中央印有伊斯蘭共和國國徽的國旗開賽前在場內展開。

球場內也聚集了數百名反對伊朗伊斯蘭共和國政權的人士，其中一些人揮舞著1979年革命前的伊朗國旗，上面繪有獅子與太陽圖案。德黑蘭當局曾揚言，這些旗幟若被帶進球場，將阻止這場比賽。

這場賽事雖然由紐西蘭兩度取得領先，但伊朗最終將比分扳成了2比2平手。這讓咖啡館內爆出歡呼聲，球迷們忘情擁抱，有些人還揮舞國旗慶祝。

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