世足賽／埃及足球魂再燃 目標超越1934年16強紀錄

埃及隊在15日於美國迎戰比利時，以1比1逼和對手。這場比賽不僅是埃及睽違已久的世界盃亮相，也讓全國再度燃起對足球的熱情。因此，埃及球迷除關注比賽結果外，更期待國家隊能在本屆賽事寫下歷史新頁。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及隊教練哈桑（Hossam Hassan）在賽後表示：「我對球員們此次的表現很滿意，上半場第19分鐘就取得1比0領先。他們都有在進步。」

報導另指出，哈桑在賽後也對裁判未判罰點球（12碼）感到不平。他補充說：「我們率先進了一球，也獲得一個明顯的點球，但裁判並未判罰，也沒有查看影像輔助裁判（Video Assistant Referee，VAR），這點讓我不解。」

埃及男性似乎天生都擁有「足球魂」，幾乎每個埃及小男孩一看到足球都會立即自動踢上幾腳；足球也是埃及男性日常閒聊中最能引起共鳴的共通話題。

由於埃及球賽首戰時間剛好是許多埃及學校的期末考期間，一些青少年還會為了是否在夜間熬夜看球賽，與父母爭執不下。

埃及隊總共參加過4次世界盃，前3次分別於1934年、1990年、2018年。埃及在1934年於義大利舉行的世界盃中進入16強，是埃及目前最佳紀錄。因此許多埃及人期待，本屆世界盃將有一個「可改寫埃及隊歷史的機會」。

根據埃及媒體「今日埃及」（Egypt Today）報導，在開羅和亞歷山卓等大城市的咖啡廳中，許多足球迷討論的不再只是「埃及隊能不能進球」，而是「能不能突破分組賽」，這在過去相當少見。

埃及足球國腳薩拉赫（Mohamed Salah）可說是埃及全民對世界盃奪冠的希望象徵。薩拉赫是當今埃及足球最具代表性的旗幟人物，也是英格蘭足球超級聯賽（Premier League）歷史上最傑出的非洲球員之一。他在9年間，為利物浦攻入257顆進球，隊史排名第3。

15日埃及隊參賽當天，也湊巧是薩拉赫的34歲生日。只是很可惜地，此次首戰中，薩拉赫並未如同以往般，在關鍵時刻踢進改寫紀錄的一球。

報導指出，之前在美國斯波坎（Spokane）的埃及隊公開訓練中，有不少旅居美國的埃及青年開車數百公里，前往訓練基地朝聖，只為與薩拉赫合影。

此外，埃及17歲高中生佛紀（Fawzi）告訴中央社記者，他們學校有很多同學流行使用人工智慧（AI）來分析世界盃的對戰數據，並比照埃及體育媒體製作的晉級路線圖，來預測世界盃得獎隊伍。

另一名埃及足球迷民眾阿里（Ali）在賽後則告訴中央社記者，由於比利時被視為小組最強球隊，因此真正能決定埃及隊在本次世界盃的命運，應該會是對伊朗之賽。阿里說：「打敗紐西蘭是基本要求，而對伊朗才是決定性一戰。」

阿里提及，近年埃及面臨通膨、物價上漲與生活成本增加等問題，平常娛樂活動便不多的埃及人，生活變得更加沈重苦悶。因此，此次世界盃似乎可成為苦悶埃及人的一道情緒出口。