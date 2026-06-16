世足賽／賽後就遭美國要求出境 伊朗教頭痛批：我們是最受壓迫球隊

2026年世界盃足球賽熱鬧開踢，場外卻引爆外交與後勤管制的敏感火花，伊朗在分組賽首輪歷經一場高張力的激戰，最終與紐西蘭握手言和。然而賽後伊朗全隊隨即遭到官方下達「逐客令」，要求他們立刻離開洛杉磯，此舉引發伊朗總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）與核心球員的強烈憤慨，痛批國際足球總會（FIFA）與美國政府的無理對待。

「這簡直是一場災難。」伊朗當家前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）賽後難掩怒火，他透露，FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）在賽後曾親自前往休息室慰問，球員們也當面表達強烈抗議。

加蘭諾伊更在記者會上直言，伊朗成了本屆世界盃「最受壓迫」的隊伍，他憤怒地表示，「比賽一結束，主辦方就要我們立刻走人。原本計畫今晚留在洛杉磯進行賽後恢復，明天中午再離境，但美方根本不允許。我們被迫要馬上搭機返回位於墨西哥蒂華納的基地。」他更無奈透露，原本球隊計畫賽前兩天就抵達洛杉磯備戰，同樣遭到主辦方悍然拒絕。

這場後勤風暴源於嚴苛的簽證限制，伊朗原本計畫在美國亞利桑那州進行移地訓練，卻因入境問題被迫將基地改在美墨邊境的蒂華納，每次比賽再「當天往返」美國。更誇張的是，伊朗隊高達15名後勤與技術人員遭美國拒簽，最後僅有少數人放行，導致球隊抵達洛杉磯時，身邊竟然沒有足夠的防護員、媒體官及足協官員隨行，呈現孤軍奮戰的窘境。

中場核心莫赫比（Mohammad Mohebi）坦言，這對球員的身體是一大摧殘，「我們昨天早上出發，下午抵達後就直接投入訓練，每個人都疲憊不堪。這種賽程安排對球員極不公平，接下來大家的後大腿肌、下背部和臀肌恐怕都會因疲勞而面臨嚴重的拉傷風險。」