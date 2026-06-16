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世足賽／賽後不忘清理休息室 日本隊在世界盃「閃閃發光」

中央社／ 德州阿靈頓16日綜合外電報導
日本球迷賽後清理垃圾。 路透
日本球迷賽後清理垃圾。 路透

美國時尚雜誌Complex及其體育部門的社群媒體Instagram帳號15日發布照片指出，日本隊在世界盃足球賽首戰對上荷蘭之役結束後，不忘把休息室清理得一塵不染，引發討論。

日本「產經新聞」引述Complex報導指出，在Instagram照片中，可以看到像是休息室的房間中央，球員們的練習背心和毛巾等物品被整齊地摺疊放好。此外，裝有垃圾的袋子以及類似飲用水的瓶子，也被井然有序地排列在同一個地方。

貼文解釋：「日本隊在逼和荷蘭後，憑藉賽後的舉動再次吸引大眾目光。球員們將休息室打掃得閃閃發亮，延續了日本球員與球迷在世界盃期間『即便在場外，也高度重視整潔、紀律與尊重』的優良傳統，令人讚賞。」

在小組賽F組的賽事中，日本隊與歐洲勁旅荷蘭隊展開激烈交鋒，最終以2比2踢和。而日本球迷在比賽會場美國達拉斯體育場內，賽後自發清理垃圾的舉動也受到極大關注。

英國「每日郵報」（Daily Mail）也以「世界盃的真正英雄：日本球迷收拾善後的優雅」為題報導此事；國際足總（FIFA）官方X帳號也上傳日本球迷收拾現場的影片，並評價道，「日本球迷在每場比賽後都會清理體育場，其原因就在於『尊重』」。

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