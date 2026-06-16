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世足賽／日本教頭森保一「死亡筆記本」再現！踢平荷蘭隊 場邊魔法顯靈
世界盃小組賽日本隊15日以2：2踢和世界排名第8的荷蘭隊，搶下1分積分。除了球員們的努力，總教練當然也功不可沒，而日本教頭森保一的場邊行徑備受矚目。
森保一有使用紙筆記錄賽事的習慣，2022年的世足賽上，日本上演兩場逆轉勝，網友戲稱森保一只要在他的筆記本上寫東西，對手就會掉分，如同動漫「死亡筆記本」一般，寫誰誰出事，因此森保一的「死亡筆記本」在當時成為迷因流傳。
而本屆世足，森保一再次動用他的「死亡筆記本」，和強敵荷蘭踢成平手，讓網友立即想起4年前的傳說，忍不住在森保一背後P上死神路克，大喊「他又來了」！
除了死亡筆記本，森保一這次還「施展魔法」，在場邊不斷拿著寫著不同數字的戰術板，沒有人知道其意義，有人猜是代表比賽剩餘時間、也有人認為這是事先演練過的戰術配合或站位安排，無論真相為何，結果證實其策略的確奏效。
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