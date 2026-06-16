世足賽／維德角40歲門將一戰成名！IG追蹤5萬暴增至破500萬

無敵艦隊「西班牙」在2026世界盃足球賽分組賽踢到鐵板，以0：0與人口僅50多萬的維德角握手言和。維德角40歲門將沃津哈（Vozinha）一戰成名，IG追蹤數從賽前的不到5萬，成長到500多萬。

西班牙全場射門27次，其中射正7次全數被沃津哈擋下，如此瘋狂的表現，幫助維德角逼和西班牙，震驚全世界足球迷。

沃津哈成為今天全球討論度最高的足球員，他2012年起就代表國家隊出賽，最近告別效力2年的葡萄牙乙級聯賽沙維什體育俱樂部（GD Chaves）。由於沃津哈已40歲，可能是最後一次以球員身分參加世界盃，沒想到就在對上強敵西班牙時，上演生涯最光榮時刻。

賽前沃津哈的IG帳號追蹤數不到5萬，如今已破500萬大關，還持續增加中，且有兩篇貼文按讚數已破200萬，展現世足賽的驚人關注度及影響力。