聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／紐西蘭賈斯特兩度破門遭伊朗追平 隊史首勝再等等
原本世界排名85是本屆世界盃48隊中墊底，紐西蘭今天小組賽首戰碰亞洲傳統強權伊朗隊卻打出競爭力，開賽才7分鐘賈斯特 (Elijah Just) 就率先破門，下半場再和隊友伍德（Chris Wood）完成連線，不過個人雖有「梅開二度」演出，伊朗都有進球回應，最終兩隊2比2打平，各拿下1分積分。
伊朗目前FIFA世界排名23，但賽前受美伊戰爭影響，赴美遇簽證問題，訓練基地也從美國搬到墨西哥，參戰一波三折。今天碰紐西蘭，開打才7分鐘就被攻破球門，伍德助攻給賈斯特率先進球，不過雷扎伊安（Ramin Rezaeian）第32分鐘進球回應，上半場兩隊1比1逼平。
下半場伍德又找到賈斯特，讓26歲的混血邊鋒54分鐘再度破門，不過伊朗莫赫比（Mohammad Mohebi）64分鐘頭錘破網，讓伊朗再度扳平比數。
最終兩隊2比2戰平，讓今天4場比賽全部以和局作收，G組也進入混亂局面，比利時、埃及、伊朗和紐西蘭同樣累積1分積分。
第三度參賽的紐西蘭，上度參賽是2010年南非世界盃以3場和局作收，今天挑戰隊史首勝雖差一步，逼平強敵伊朗仍打出驚奇一役。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。