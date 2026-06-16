世足賽／韓媒嘲諷孫興慜「沒當兵」傳遭南韓隊球員拒訪、內部更團結

南韓隊世界盃足球賽首戰以2比1擊敗捷克隊，最近卻爆發韓媒酸超級巨星孫興慜沒當兵的爭議。南韓足協（KFA）力挺孫興慜，發聲譴責韓媒，傳出球員們也拒絕接受韓媒採訪。

事件發生在首戰開踢前的訓練基地，當時現場麥克風意外收錄南韓記者對孫興慜說出貶低與嘲諷言論。孫興慜當時脫離隊伍，進行配速訓練，有記者嘲諷：「他根本沒好好當過兵。」語氣中帶著對孫興慜只接受3週基礎軍事訓練的輕蔑。

孫興慜2018年以隊長身分率領南韓在2018年亞運奪金，依法取得免21個月兵役資格，2020年完成海軍陸戰隊3週基礎訓練。

根據FootballAsian.com 報導，這段音訊在社群媒體曝光後，立刻引發國際輿論怒火。孫興慜在墨西哥有極高人氣，據傳有當地居民質疑南韓記者，為何如此不尊重國家級偶像，反彈聲浪延燒全球，國際球迷紛紛痛批媒體。

南韓首戰獲勝功臣黃仁範。 歐新社

南韓隊內反應強烈，為聲援隊長，球員們發動媒體封鎖，逆轉擊敗捷克後，向來非常配合媒體的孫興慜在混合採訪區婉拒訪問，只簡短打招呼就離開。獲勝功臣黃仁範原本要在當地時間6月14日接受個人專訪，卻突然取消，官方說法是行程衝突，但消息人士證實，這次取消是球員們拒絕受訪。

南韓足協要求一家韓媒取消對李東炅的輕鬆訪談，南韓足協也在昨天發聲明表達遺憾，對部分媒體用不當且不尊重的言語感到遺憾，這些言論讓代表隊受到衝擊與失望，並要求媒體未來展現負責任的態度與相互尊重。

消息人士透露，南韓世界盃媒體團秘書長因這起事件辭職。雖然球隊與媒體關係破裂，但外部敵意反而讓球隊更加團結，內部士氣到達高點，對捷克攻進致勝球後，前鋒吳賢揆特地跑向孫興慜，並以90度鞠躬致意，展現對孫興慜的敬意。孫興慜還被目擊到在休息時間請隊友吃飯。