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世足賽／28年的等待 哈蘭德迎領軍挪威首秀坦言「喜歡這壓力」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
挪威今年世足賽迎來暌違28年的決賽圈賽事，前鋒哈蘭德是焦點中的焦點。 路透
挪威今年世足賽迎來暌違28年的決賽圈賽事，前鋒哈蘭德是焦點中的焦點。 路透

挪威今年世足賽迎來暌違28年的決賽圈賽事，將在明天上午於波士頓迎擊伊拉克，25歲的曼城明星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在近日受訪時也直言相當期待，他坦言自9歲看南非世足賽起就夢想這一刻，如今從電視機前走向賽場，「我等不及了，這將是我第一次體驗世足賽，感覺太棒了。」

身為當今足壇攻擊破壞力最強大的前鋒之一，哈蘭德至今代表國家隊出賽50次、狂轟55球，早已是挪威隊史第一射手。即便挪威自1998年後就與大賽無緣，外界仍看好這支由哈蘭德、兵工廠隊長厄德高（Martin Odegaard）領銜的黃金世代，面對全國期盼，哈蘭德展現頂級球星的強大心理素質，「當然會有壓力，但我喜歡這種壓力。人們對我們抱有高期望很正常，我會專注在自己的工作上。」

挪威此次與伊拉克、塞內加爾及法國同在I組，出線絕非易事，哈蘭德強調，球隊擁有一批一起長大、享受合作的優秀球員，這正是最大優勢，「我們必須相信自己能小組出線，一步一步來。」有趣的是，挪威備戰過程充滿話題，全隊甚至在奧斯陸海灘裝扮成手持盾牌號角的維京人拍攝合照。

挪威上一次踏上世足賽正賽，現任總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）當年正是陣中球員，對於將在明天迎戰伊拉克迎來等待28年的這一刻，他說：「對任何教練來說，帶領國家隊征戰世足賽都是至高無上的榮譽。這是一個競爭非常激烈的小組，若能順利全取三分，我們就能搶占晉級的先機。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 挪威 Erling Haaland

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