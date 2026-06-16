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世足賽／西班牙和維德角爆冷和局 神秘玩家爽賺1.35億、有人賠3千萬
2026年世界盃足球賽H組今天爆冷門，「無敵艦隊」西班牙和世界排名第67的維德角以0：0握手言和。美國預測平台《Polymarket》有位名叫「Fishalive」的神秘玩家，爽賺428萬美元（約1.35億新台幣）。
《Polymarket》是以加密貨幣為基礎的預測平台，使用者可針對現實世界事件結果，買入「是」或「否」。根據外媒報導，使用者「fishalive」在西班牙獲勝這個結果上押「否」，賽前賠率顯示，發生機率只有 9%。
該使用者買入約42萬美元的「西班牙不勝」，西班牙與維德角和局收場，收到約470萬美元，總計賺進約428萬美元，成為《Polymarket》在2026年世界盃最賺錢的單筆交易。
《Polymarket》在2026 年世界盃期間累積龐大交易量，西班牙是本屆奪冠大熱門，多數使用者都重押西班牙獲勝，其中有使用者因這場比賽損失近100萬美元（約3156萬新台幣）。
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