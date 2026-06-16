快訊

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

開公車兼帶貨？司機停路邊買刈包 下秒乘客「集體跟上」她看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／伊朗隊首戰對紐西蘭 場外伊裔群眾抗議指政權工具

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
伊朗隊今天在洛杉磯球場首戰紐西蘭隊，數百名反伊朗政權的抗議者聚集在比賽場外抗議伊朗隊。 歐洲新聞圖片社
伊朗隊今天在洛杉磯球場首戰紐西蘭隊，數百名反伊朗政權的抗議者聚集在比賽場外抗議伊朗隊。 歐洲新聞圖片社

2026年世界盃世足賽，伊朗隊今天在洛杉磯球場首戰紐西蘭隊。數百名反伊朗政權的抗議者則聚集在比賽場外抗議伊朗隊，指他們是「政權隊伍」，並不代表伊朗人民。

示威民眾揮舞著1979年伊斯蘭革命前的伊朗舊國旗，大聲擊鼓並高喊口號，譴責伊朗國家隊，稱這支隊伍只是德黑蘭的宣傳工具。

法新社報導，現場抗議學生安明（Ava Amin）舉著標語，上面寫著：「政權必須更替」，並說進場比賽的隊伍不代表伊朗人民，他們是政權的隊伍。

她告訴法新社說：「當伊朗百姓被政權殺害時，他們選擇沉默，無視一切。」

今天伊朗隊的比賽受到高度維安保護，而球場外則有大批伊朗裔美國人嗆聲伊朗神職政權。

洛杉磯有時被稱為「德黑蘭磯」（Tehrangeles），

是伊朗境外最大的伊朗裔族群聚居地，眾多居民是在1970年代伊朗革命前後逃離了祖國，或是他們的第二代。

比賽開踢前，法新社訪問了多位示威者，他們手持比賽門票、身穿印有伊朗革命前舊國旗的T恤。有人表示，會刻意將旗幟收好，準備偷偷帶進場內。

國際足總（FIFA）規定禁止在賽事場地展示政治符號，而德黑蘭官員揚言，若場內出現伊朗舊國旗，將會中止比賽。

部分場內的伊朗裔美國人向法新社表示，抗議者不應把政治帶進足球場。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足 伊朗

延伸閱讀

世足賽／美伊簽證風波延燒 伊朗世界盃代表隊抵墨西哥備戰

世足賽／美伊達成和平協議同一天 伊朗隊抵達洛杉磯訓練備戰

世足賽／伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

憂失荷莫茲海峽籌碼 伊朗爆抗議反對與美談和

相關新聞

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

奪冠熱門球隊之一的西班牙今天在2026年世界盃足球賽H組首戰對陣維德角，雖然「無敵艦隊」全場攻勢不斷，但「藍鯊軍團」鐵桶...

世界盃／得勢不得分！西班牙遭維德角頑強逼平 各拿一分並列小組龍頭

2026年世界盃足球賽H組小組賽於6月16日凌晨零時正式點燃戰火，由歐洲傳統勁旅西班牙迎戰非洲代表維德角。雙方歷經90分鐘激烈交鋒，最終以0比0握手言和。本場比賽西班牙雖在進攻端展現壓倒性優勢，卻始終

世界盃2026／日本球迷神色色應援？為瀨古步夢打氣驚現「SEX」？

2026世界盃F組小組賽，日本隊15日於美國達拉斯球場對陣荷蘭。雖然荷蘭在比賽中兩度領先，但日本隊最終以2：2逼和對手。場內戰況激烈，看台上的日本球迷同樣全情投入，不過期間一幅打氣橫額卻因意外變形引起網友熱議。

世足賽／日本教頭森保一「死亡筆記本」再現！踢平荷蘭隊 場邊魔法顯靈

世界盃小組賽日本隊15日以2：2踢和世界排名第8的荷蘭隊，搶下1分積分。除了球員們的努力，總教練當然也功不可沒，而日本教頭森保一的場邊行徑備受矚目。

世足賽／關鍵破門逼平沙國杜絕爆冷 烏拉圭阿勞霍：永遠銘記在心

2026年世足賽H組賽事高潮迭起，前一場剛上演維德角爆冷逼平無敵艦隊西班牙的驚奇，隨後登場的烏拉圭與沙烏地阿拉伯之戰同樣緊扣人心，兩隊在邁阿密體育場激戰90分鐘，沙國靠著阿姆里（Abdulelah Al-Amri）在上半場末段的補射先馳得點，但頑強的烏拉圭在比賽尾聲由阿勞霍（Maximiliano Araujo）挺身而出，在第80分鐘攻入寶貴的追平球，最終雙方以1：1握手言和。

世足賽／伊朗隊首戰對紐西蘭 場外伊裔群眾抗議指政權工具

2026年世界盃世足賽，伊朗隊今天在洛杉磯球場首戰紐西蘭隊。數百名反伊朗政權的抗議者則聚集在比賽場外抗議伊朗隊，指他們是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。