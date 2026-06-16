世足賽／巴西進球王缺席小組賽 內馬爾最快淘汰賽才回歸

5屆冠軍巴西隊今年世界盃狀況不少，首戰和摩洛哥1比1踢和，當家球星內馬爾（Neymar）如今更傳出小組賽3戰都無法上場，進入淘汰賽階段才有機會歸隊。

巴西周六第二戰將碰海地，但34歲的內馬爾並沒參與球隊賽前訓練；身為巴西隊史進球王，內馬爾5月17日代表桑托斯出賽時傷到小腿，最終雖仍徵召進國家隊，但一直沒恢復訓練。

今天巴西在紐約的紅牛訓練中心練習，內馬爾仍沒有新進度。巴西媒體指出，球隊醫療人員希望內馬爾完全康復再復出踢淘汰賽，代表C組剩下兩場賽事內馬爾都不會上陣。

巴西開幕戰時內馬爾有出現在板凳席，但並沒穿上隊服。巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）當時表示，內馬爾非常努力復健，「我們預計他能復原並在下周歸隊。」他也提到，找內馬爾進國家隊是看中他的技術實力，同時希望他能傳授經驗，為對上年輕球員樹立榜樣。