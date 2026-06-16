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世足賽／替補20秒就建功 比利時主帥：對手看到盧卡庫就信心下滑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比利時前鋒「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）在世足賽首戰再度展現「神兵」價值， 新華社
比利時前鋒「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）在世足賽首戰再度展現「神兵」價值， 新華社

儘管本賽季飽受傷病困擾，在俱樂部僅累積出賽64分鐘，但比利時前鋒「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）在世足賽首戰再度展現「神兵」價值，在比賽第66分鐘替補上陣僅20秒就迫使埃及後防出現烏龍球狀況，幫助比利時扳平戰局，但比利時教練賈西亞（Rudi Garcia）在受訪時坦言，雖然盧卡庫目前仍未具備先發的身體條件，但他上場帶給對手的巨大威懾力，已成為球隊最重要的進攻底牌。

33歲的盧卡庫，生涯至今已為比利時國家隊踢進90球，包括日前在對陣克羅地亞的友誼賽時替補破門，今天再度發揮「超級替補」本色，在最熟悉的禁區內為球隊建功。

談到盧卡庫替補上陣帶給對手後防極大壓力並出現烏龍球，助一路落後的比利時扳平戰局，賈西亞難掩興奮地表示，「這是一個非常美好的故事，最初我們甚至不敢奢望能帶他來到世足賽。一個賽季只踢64分鐘，這絕對無法讓他發揮出百分之百的實力。」

賈西亞透露，盧卡庫過去面臨的不僅是缺乏比賽狀態，更是因為反覆傷病導致無法承受高強度訓練，這與單純在俱樂部坐板凳、但維持正常訓練的球員完全不同，「我們是從極其艱難的起點陪他走回來，一切都必須循序漸進。」

盧卡庫在比賽第66分鐘替補上陣僅20秒就迫使埃及後防出現烏龍球狀況。 新華社
盧卡庫在比賽第66分鐘替補上陣僅20秒就迫使埃及後防出現烏龍球狀況。 新華社

賈西亞強調，目前的策略是在世足賽走得更遠的同時，絕對要保護盧卡庫不再受傷，而「超級替補」或許就是當前的最完美定位。他笑說，只要盧卡庫每次替補上陣都能進球，那就太棒了，「坦白說，當你是對手，看到盧卡庫走進球場的那一刻，你的信心指數就會直線下滑，擔憂則會倍增。」

除了讚賞盧卡庫的進球，賈西亞也對球隊在沒有退路的絕境下，展現出韌性與不放棄的精神力感到驕傲，他直言，這場比賽球隊展現的積極面，將是比利時在世足賽繼續挺進的關鍵基石。

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