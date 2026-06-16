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世足賽／烏龍球前有機會奪歷史首勝 埃及主帥：球隊的進步不是偶然

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
埃及中場球員艾舒爾（Emam Ashour）。 美聯社
埃及中場球員艾舒爾（Emam Ashour）。 美聯社

世足賽G組賽事今天於西雅圖體育場點燃戰火，過去在世足賽7戰未嚐過勝利滋味、且累計領先時間僅有29分鐘的埃及，今天險些就能創造歷史，靠著中場球員艾舒爾（Emam Ashour）在上半場踢進個人國家隊生涯首球，埃及大半時間都壓著強敵比利時打，可惜下半場在比利時「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）替補登場施壓下，埃及防線自擺烏龍，最終雙方以1：1握手言和。

比賽第19分鐘，埃及當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）送出妙傳，今天剛好過28歲生日的艾舒爾心領神會，停球後起腳低射，皮球穿過比利時後衛的胯下破網，幫助埃及在上半場取得1：0領先。

眼看隊史世足首勝近在咫尺，比利時在下半場第66分鐘換上盧卡庫，而盧卡庫才上場短短20秒，就在禁區內展現強大破壞力，逼得埃及後衛哈尼（Mohamed Hany）在門前慌亂中自擺烏龍，將球踢進自家大門，再度與首勝擦邊，而埃及世足賽前8戰一勝難求，在史上也僅次於宏都拉斯的9場。

賽後，埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）坦言，雖然球隊未能寫下首勝新頁，但仍已打出精彩一戰，「我昨天才說過，如果在場有200位記者，讓大家預測誰贏，可能連埃及記者都會說是比利時，這很正常，但我們今天把該做的事情做好了，埃及的進步不是偶然，而是照著一種明確的方式在踢球，在比利時扳平前我們是有機會贏球的。」

比利時主帥賈西亞（Rudi Garcia）則對埃及的表現給予高度評價，並慶幸球隊能全身而退。他說：「世足賽的首戰總是異常艱難，尤其是面對像埃及這樣非洲頂尖的球隊。最重要的是我們挺住了，並靠著替補上陣的球員成功扳平比分，這充分證明了整個團隊陣容深度有多關鍵。這是一場兩支優秀球隊之間的精采對決。」

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