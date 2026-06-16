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世足賽／C羅不先發葡萄牙更強？球迷獻計：應對他設進球標準

聯合新聞網／ 綜合報導
一名球迷認為如果C羅不先發，葡萄牙贏球的機率會更大。 路透
一名球迷認為如果C羅不先發，葡萄牙贏球的機率會更大。 路透

本屆世界盃分在K組的葡萄牙首場分組賽將在台灣時間18日凌晨1點對陣民主剛果。一名球迷發文，認為如果葡萄牙陣中頭號球星C羅（Cristiano Ronaldo）不先發、不把他當成隊內主力中鋒的話，贏球的機率會更大，與其將進攻責任壓在C羅身上，不如給拉莫斯（Gonçalo Ramos）這樣的年輕球員機會，對葡萄牙隊最有利。

葡萄牙足球巨星C羅將第6度征戰世界盃，有些人認為高齡41的他，會阻礙球隊強大實力的發揮。即使外界有所質疑，C羅仍不放棄為國家隊效力，曾在2025年歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）奪冠後回應：「我在各球隊贏得很多冠軍，但沒有什麼比為葡萄牙隊奪冠更美妙，這是淚水、任務達成與純粹的喜悅。」總教練馬丁尼茲也表示，不擔心密集賽程會對C羅造成影響。

一名台灣球迷在Threads發文，表示葡萄牙隊假如不把C羅當成主力中鋒，將會走得更遠，他希望教練團能果斷做出決定，如果C羅在比賽中真的表現不好，就應該給予拉莫斯這種年輕球員先發機會。他強調，進入淘汰賽後，世界盃是「一場定生死」的比賽，每一場對決都十分重要，葡萄牙應要對41歲的C羅設定進球標準，例如在小組賽如果無法攻入3球，就不應該讓他繼續先發。

原PO說，C羅目前在球隊並不負責組織進攻與串聯，而是作為進攻的終結點，既然是專門進球的球員，一旦無法穩定進球，教練就該給年輕球員機會了，畢竟球員當下的狀態比過去的成就重要。他沒有否定C羅的成就，但就目前比賽而言，讓年輕球員先發對葡萄牙最有利。

此文一出，有網友覺得葡萄牙問題不是C羅能否進球，而是防守反擊與壓迫的能力不穩定，如果想打人盯人防守，C羅恐怕無法達成任務，但他在進攻時當作「支點」的效果不錯，教練團也許能把他當成比賽中「翻轉局勢的關鍵」。

原PO也回應，葡萄牙最近的確都採取人盯人的防守，但很可能被抓到漏洞。他們首場小組賽將面對民主剛果，這支球隊反擊速度不容小覷，尤其擅長邊路進攻，如果葡萄牙後衛壓得太前面，後場就容易出現破綻。原PO強調，就算剛果不是傳統強隊，葡萄牙恐怕也不好踢，可能很吃力才能贏下比賽。

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