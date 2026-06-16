世足賽／擋下無敵艦隊 維德角40歲門落淚獻給天上祖父母

維德角世足賽處女秀就碰「無敵艦隊」西班牙，不料人口僅50多萬的小國展現韌性，40歲門將沃津哈（Vozinha）將西班牙7次射正全數守下，成球隊0比0逼平冠軍熱門的大功臣；當比賽哨聲響起後，他更流下英雄淚，慶祝歷史性的一刻。

爆冷逼平西班牙，沃津哈解釋落淚的原因，「我哭是因為我是和祖父母一起長大，很不幸他們無法在這裡，他們幾年前過世了。他們是我的一切，是我生命的一切。」

處女秀技驚四座，沃津哈表示「團結」就是球隊最大武器，不管球員組成或年紀，大家團結一心，他還補充說：「大家都認為我們到這只是要來享受世界盃，但才不是。」他強調維德角是第一次參與盛會，對其他參賽隊伍抱持敬意，「但我們是來競爭，是來為我們的國家而戰。」

沃津哈從小就夢想登上世界盃舞台，直到40歲右12天圓夢，成為本屆賽事最高齡球員，在賽史上也僅次於埃及門將哈德里（Essam El Hadary）。

「我25歲開始加入職業隊，那是2012年，對像我這樣的人來說太晚了。」沃津哈透露，曾想過要離開國家隊，但為了兒時夢想才一路堅持，今天獲得最佳球員的他說：「這場比賽的勝利獻給所有人，我是單場最佳球員，但獎項屬於所有隊友，因為沒有他們，一切都不可能實現。我會繼續為團隊和大家努力。」

維德角是位於大西洋的島國，身高189公分的沃津哈離開家鄉後曾遇到許多挫折，他說：「我是島上最佳門將之一，但我很小隻，就算我表現出色，我因為身高無法入選。」他曾在葡萄牙尋找機會，壯志難伸後轉戰過斯洛伐克、安哥拉、摩爾多瓦和賽普勒斯，目前在葡萄牙乙及的球隊查維斯效力。