快訊

MLB文字直播／鄧愷威3局送出8K挨3轟掉5分 太空人2轟追回3分

穆斯林遭殃！中國「去阿拉伯化」拆除清真寺圓頂

115分科測驗最後一天報名！考場時程、規定、8科衝刺總整理

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／擋下無敵艦隊 維德角40歲門落淚獻給天上祖父母

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 15: Vozinha #1 of Cabo Verde looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 15: Vozinha #1 of Cabo Verde looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

維德角世足賽處女秀就碰「無敵艦隊」西班牙，不料人口僅50多萬的小國展現韌性，40歲門將沃津哈（Vozinha）將西班牙7次射正全數守下，成球隊0比0逼平冠軍熱門的大功臣；當比賽哨聲響起後，他更流下英雄淚，慶祝歷史性的一刻。

爆冷逼平西班牙，沃津哈解釋落淚的原因，「我哭是因為我是和祖父母一起長大，很不幸他們無法在這裡，他們幾年前過世了。他們是我的一切，是我生命的一切。」

處女秀技驚四座，沃津哈表示「團結」就是球隊最大武器，不管球員組成或年紀，大家團結一心，他還補充說：「大家都認為我們到這只是要來享受世界盃，但才不是。」他強調維德角是第一次參與盛會，對其他參賽隊伍抱持敬意，「但我們是來競爭，是來為我們的國家而戰。」

沃津哈從小就夢想登上世界盃舞台，直到40歲右12天圓夢，成為本屆賽事最高齡球員，在賽史上也僅次於埃及門將哈德里（Essam El Hadary）。

「我25歲開始加入職業隊，那是2012年，對像我這樣的人來說太晚了。」沃津哈透露，曾想過要離開國家隊，但為了兒時夢想才一路堅持，今天獲得最佳球員的他說：「這場比賽的勝利獻給所有人，我是單場最佳球員，但獎項屬於所有隊友，因為沒有他們，一切都不可能實現。我會繼續為團隊和大家努力。」

維德角是位於大西洋的島國，身高189公分的沃津哈離開家鄉後曾遇到許多挫折，他說：「我是島上最佳門將之一，但我很小隻，就算我表現出色，我因為身高無法入選。」他曾在葡萄牙尋找機會，壯志難伸後轉戰過斯洛伐克、安哥拉、摩爾多瓦和賽普勒斯，目前在葡萄牙乙及的球隊查維斯效力。

2026世足賽

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足 維德角 西班牙

延伸閱讀

世足攻略／無敵艦隊首戰握絕對主動 對維德角可勝兩球

世足賽／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

世足運彩／60萬人小國維德角 不會傻到首戰硬拚西班牙主推3.5小分

世足賽／森保一讚日本隊韌性逼和荷蘭 久保建英傷退成隱憂

相關新聞

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

奪冠熱門球隊之一的西班牙今天在2026年世界盃足球賽H組首戰對陣維德角，雖然「無敵艦隊」全場攻勢不斷，但「藍鯊軍團」鐵桶...

世界盃／得勢不得分！西班牙遭維德角頑強逼平 各拿一分並列小組龍頭

2026年世界盃足球賽H組小組賽於6月16日凌晨零時正式點燃戰火，由歐洲傳統勁旅西班牙迎戰非洲代表維德角。雙方歷經90分鐘激烈交鋒，最終以0比0握手言和。本場比賽西班牙雖在進攻端展現壓倒性優勢，卻始終

世界盃2026／日本球迷神色色應援？為瀨古步夢打氣驚現「SEX」？

2026世界盃F組小組賽，日本隊15日於美國達拉斯球場對陣荷蘭。雖然荷蘭在比賽中兩度領先，但日本隊最終以2：2逼和對手。場內戰況激烈，看台上的日本球迷同樣全情投入，不過期間一幅打氣橫額卻因意外變形引起網友熱議。

世足賽／烏龍球前有機會奪歷史首勝 埃及主帥：球隊的進步不是偶然

世足賽G組賽事今天於西雅圖體育場點燃戰火，過去在世足賽7戰未嚐過勝利滋味、且累計領先時間僅有29分鐘的埃及，今天險些就能創造歷史，靠著中場球員艾舒爾（Emam Ashour）在上半場踢進個人國家隊生涯首球，埃及大半時間都壓著強敵比利時打，可惜下半場在比利時「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）替補登場施壓下，埃及防線自擺烏龍，最終雙方以1：1握手言和。

世足賽／擋下無敵艦隊 維德角40歲門落淚獻給天上祖父母

維德角世足賽處女秀就碰「無敵艦隊」西班牙，不料人口僅50多萬的小國展現韌性，40歲門將沃津哈（Vozinha）將西班牙7次射正全數守下，成球隊0比0逼平冠軍熱門的大功臣；當比賽哨聲響起後，他更流下英雄淚，慶祝歷史性的一刻。

世足賽／轉播比「倒OK」手勢引白人至上爭議 FIFA還VAR裁判清白

世界盃足球賽場外風波不斷，日前德國與庫拉索的比賽開踢前，官方轉播畫面切換至視訊助理裁判（VAR）團隊時，來自澳洲的裁判埃文斯（Shaun Evans）在鏡頭前做出右手大拇指與食指相扣的「倒OK」手勢，由於該手勢近年被視為與「白人至上主義」掛鉤，隨即引發軒然大波，FIFA在經過緊急調查後於週一發表聲明，認定沒有證據顯示埃文斯是有意做出具種族歧視意涵的手勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。