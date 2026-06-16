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世界盃2026／日本球迷神色色應援？為瀨古步夢打氣驚現「SEX」？

香港01／ 鄧萱暉／報導
本次入選大名單的瀨古步夢（Ayumu Seko）司職後衛。（路透社）
本次入選大名單的瀨古步夢（Ayumu Seko）司職後衛。（路透社）

2026世界盃F組小組賽，日本隊15日於美國達拉斯球場對陣荷蘭。雖然荷蘭在比賽中兩度領先，但日本隊最終以2：2逼和對手。場內戰況激烈，看台上的日本球迷同樣全情投入，不過期間一幅打氣橫額卻因意外變形引起網友熱議。

事緣今屆入選日本隊大名單的後衛瀨古步夢（Ayumu Seko），其支持者特意首戰球場掛起應援橫額加油打氣，但懸掛時出現高低差，加上角度問題，「SEKO」意外扭曲成被看成不雅字眼「SEX❤️」。

姓氏「SEKO」變「SEX❤️」

日本網友在社交平台X上分享照片，拍到看台上有球迷掛起打氣橫額，由於橫額剛好掛在斜角上，導致橫額因拉扯而字體變形，「K」的中間受到擠壓，加並非正面看到，故「K」字看起來像「X」字。原本被塗成紅色的「O」字，則因拉扯成被看成紅心「❤️」。從打側的角度望過去，直接變成不雅字眼「SEX❤️」。

其實應援橫額原本的設計是印着日本隊球員瀨古步夢的英文姓氏「SEKO」，球迷還特意將最後一個字母「O」字塗成紅色，以此代表日本國旗「日之丸」。

不少日本網友留言表示，「在其他國家隊比賽也見過類似情況。絕對是故意掛成那樣的」、「『O』字看起來像愛心也很巧妙，『K』字看起來實在太像『X』了」、「不過，如果瀨古選手沒有入選國家隊的話，大家也無法完成這種神操作呢」。

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世界盃2026｜日本熱血逼和荷蘭　球迷狂歡玩轉澀谷　高唱打氣歌

文章授權轉載自《香港01》

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