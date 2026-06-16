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世足賽／巴西首戰靠7號維尼修斯救援 榮耀背號的故事再添新章

中央社／ 聖保羅15日專電
巴西球星維尼修斯。 美聯社
巴西球星維尼修斯。 美聯社

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文章摘要整理：

巴西世界盃首戰以1比1戰平摩洛哥，缺席的內馬爾讓10號再成焦點，維尼修斯改穿7號並進球救主，延續巴西背號傳奇。

巴西隊在美國紐澤西展開2026年世界盃首戰，與摩洛哥以1比1踢和。因右小腿受傷缺席的內馬爾（Neymar）未能披上象徵榮耀的10號球衣，由維尼修斯（Vinicius Jr.）改穿7號出戰，並在比賽中踢進扳平的一球，避免巴西在開局吞敗。

內馬爾之前被確認將持有10號球衣至本屆世界盃結束，但他自5月受傷後便未能上場。這也是他自2023年10月在世預賽對烏拉圭的比賽後，時隔兩年多再度缺席以10號球衣出戰。期間，維尼修斯曾短暫接手10號球衣，如今則改穿7號。

10號球衣在巴西乃至全球足球文化中具有特殊意義。傳奇球王比利（Pelé）在1958、1962及1970年三度捧盃時皆身披此號，奠定了10號象徵球隊核心與天才的地位。此後，阿根廷的馬拉度納（DiegoMaradona）和梅西（Lionel Messi）、法國的普拉提尼（Michel Platini）和席丹（Zinedine Zidane）等巨星皆延續了這份傳統。

球衣背號不僅是識別工具，更承載歷史與心理壓力。巴西體育記者庫福里（Juca Kfouri）直言：「10號之所以沉重，是因為人們總將它與比利的身影連結。」

巴西隊在1958年首度世界盃奪冠時，因行政疏漏未及提交名單，讓年僅17歲的比利意外披上10號，從此改寫足球史。如今，巴西再度在世界盃首戰缺少10號主力，讓人不免聯想到當年的巧合。

除了10號，巴西隊其他經典背號也承載傳奇。像7號曾屬加林查（Garrincha），如今由維尼修斯延續；9號則曾由羅納度（Ronaldo）穿著，現由庫尼亞（Matheus Cunha）接棒。這些數字背後的故事，讓球衣不只是球衣，更是足球文化的象徵。

巴西下一場比賽將面對海地，外界關注內馬爾能否及時復出，並期待維尼修斯能持續展現關鍵表現。

精華 FAQ

  • 巴西隊在美國紐澤西迎戰摩洛哥，雙方最終以1比1踢平。若非維尼修斯改穿7號踢進扳平球，巴西可能在首戰吞下敗仗，開局受挫。

  • 內馬爾自5月起因右小腿受傷缺陣，無法出戰本屆世界盃首戰。雖然他原本被確認會持有10號至賽事結束，但傷勢讓他無法上場。

  • 10號象徵巴西球隊核心與天才，曾由比利等傳奇球星穿著；7號則與加林查的歷史連結深厚。如今維尼修斯接過7號，延續巴西背號文化。

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