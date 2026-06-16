世足賽／烏拉圭阿勞霍第80分鐘進球驚險扳平沙國 亞洲球隊續保不敗

世足賽H組賽事，在該組冠軍大熱門西班牙首戰遭到維德角爆冷逼平後，第二場比賽由「天藍軍團」烏拉圭出戰沙烏地阿拉伯也險些爆出冷門，沙國在第41分鐘靠著阿姆里（Abdulelah Al-Amri）率先進球後一路領先，但下半場轉攻為守後，也讓烏拉圭在第80分鐘找到機會由阿勞霍（Maximiliano Araujo）扳平戰局，最終兩隊也以1：1平手收場，沙國也成功延續今年亞洲球隊不敗紀錄。

今年世足賽H組被認為是西班牙、烏拉圭雙強獨強的局面，不過在小組賽首日就連傳爆冷，先是身為冠軍大熱門的西班牙，在面對維德角的賽事中，遭到41歲門將沃齊尼亞（Vozinha）7次撲救的精彩表現屢屢化解攻勢，最終雙方以0：0收場。

至於第二場比賽則由過去曾5度打進4強賽，包括2度奪冠的烏拉圭出戰過去僅一次挺進到淘汰賽階段的沙國，上半場兩隊就互相拉鋸，其中烏拉圭阿勞霍上半場就有兩次精彩的攻門機會，但卻都遭到沙國門將阿爾奧維斯（Mohammed Al-Owais）擋下，上半場阿爾奧維斯就屢屢化解失分危機，讓天藍軍團久攻不下。

反觀沙國在第41分鐘率先打破僵局，卡努（Kanno）射門遭到烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）擋下，但阿姆里隨即上前補上一腳，幫助沙國先馳得球，上半場踢完也以1：0領先。

在上半場保有領先優勢的情況下，沙國下半場也轉攻為守，讓球隊控球率直線下滑，不過也讓烏拉圭變得更難以進攻，直到比賽第80分鐘，悶了整場的烏拉圭總算突破防沙烏地阿拉伯的防線，維尼亞斯（Federico Vinas）接獲隊友傳中球後頭錘雖然被沙國門將擋下，但阿勞霍（Maximiliano Araujo）在門前補上一腳進球。

在踢進這球後烏拉圭攻勢也活絡起來，第83分鐘羅德里格斯（Brian Rodríguez）嘗試射門可惜與球門擦邊而過，瓦爾維德（Federico Valverde）射門也遭到阿爾奧維斯再度撲救成功，本場比賽烏拉圭雖有29次射門、11次射正，但僅一次攻破阿爾奧維斯防守，雙方在比賽結束前都未能再進球，以1：1平手收場，沙國首戰逼平烏拉圭，也延續了亞洲球隊在本屆賽事的不敗紀錄，稍晚伊朗也將在G組首戰登場出戰紐西蘭。