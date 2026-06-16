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世足賽／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西班牙隊長羅德里（右）。 歐新社
西班牙隊長羅德里（右）。 歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙在世足賽H組首戰雖狂轟27次射門，仍以0比0遭維德角逼平；主帥德拉富恩特與隊長羅德里都表示不需恐慌，球隊將修正門前把握度。

世足賽H組賽事今天點燃戰火，奪冠大熱門「無敵艦隊」西班牙隊在首場分組賽遭遇大冷門，儘管全場有27次射門、7次射正，卻始終無法攻破球門，最終以0：0遭到維德角爆冷逼平，儘管出師不利、小組晉級壓力驟增，但西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽後老神在在，強調球隊絕不會因此陷入恐慌。

本場比賽的焦點無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞（Vozinha），他全場貢獻7次關鍵撲救，隻手遮天擋下西班牙的豪華鋒線，西班牙教頭德拉富恩特直到比賽後段才換上18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與威廉斯（Nico Williams）變陣，可惜為時已晚，未能逆轉戰局。

這場平局讓外界對西班牙接下來面對沙烏地阿拉伯與烏拉圭的硬仗感到擔憂，但德拉富恩特在賽後記者會上對球隊依舊信心滿滿，「無論發生什麼事，這支球隊都值得信賴。我們已經連續32場比賽保持不敗，具備極佳的穩定性。下一場比賽我們絕對會表現得更好。」

德拉富恩特坦言，球隊此役確實缺乏門前的靈敏度，最後一傳的處理也欠缺火候，但他認為這只是需要修正的細節。他也大方讚賞對手的防守韌性，但也直言雙方實力仍有差距，「這場比賽充滿了變數與難度。對手的實力顯然在我們之下，但他們把該做的事情做到了極致，不過這是一場漫長的錦標賽，在我們的藍圖裡，球隊還有7場比賽要踢。」

隊長羅德里（Rodri）也呼籲外界保持耐心，「對手全線退守，面對這種身體對抗強悍的球隊確實不好打。唯一令人欣慰的是他們幾乎沒有創造出進攻威脅，但我們必須盡快提升在門前的終結能力。」

西班牙主帥德拉富恩特（左）強調球隊絕不會因此陷入恐慌。 路透
西班牙主帥德拉富恩特（左）強調球隊絕不會因此陷入恐慌。 路透

精華 FAQ

  • 西班牙雖然掌握大量攻勢，全場有27次射門、7次射正，但門前把握度不足，最後一傳也不夠精準，加上維德角全線退守，讓比賽始終無法改寫比分。

  • 維德角40歲門將沃齊尼亞表現最關鍵，他全場完成7次重要撲救，多次擋下西班牙的射門，成功守住球門，也成為逼平強敵的最大功臣。

  • 德拉富恩特表示球隊不會因平局恐慌，仍相信整體穩定性；羅德里也呼籲外界耐心，認為只要改善終結能力，接下來對沙烏地阿拉伯與烏拉圭仍有機會。

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