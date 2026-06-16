世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

2026年世界盃足球賽小組賽G組首輪賽事，於台北時間6月16日凌晨3點展開，由比利時對陣埃及。雙方歷經90分鐘激戰，最終以1比1握手言和。本場比賽兩隊防守端碰撞激烈，埃及雖在上半場先馳得點，但下半場防守失誤奉送一記烏龍球，使比利時得以收下關鍵的1分積分。

數據顯示兩隊勢均力敵。主控球權的比利時掌握54%控球率，全場有15次射門、3次射正；埃及則採取穩守反擊，擁有46%控球率並創造14次射門、3次射正。防守端埃及展現韌性，擋下8次進攻，比利時則有5次。兩隊各發生15次犯規並同樣領到2張黃牌，頻繁的哨聲令比賽節奏較為破碎。

賽事上半場隨即陷入膠著。第13分鐘，埃及阿提亞防守犯規領到黃牌；2分鐘後，比利時卡斯塔涅也吞黃牌。第20分鐘，埃及薩拉送出精準妙傳，助攻阿舒爾起腳射門破網，取得1比0領先。第34分鐘，埃及法圖赫因犯規領黃。易邊再戰，第66分鐘，埃及後衛哈尼防守時不慎自擺烏龍，送給比利時追平分。第75分鐘，比利時德庫伊佩爾防守犯規領黃，此後雙方攻勢熄火，終場握手言和。

賽後G組積分榜顯示，比利時與埃及同積1分、淨勝球為0且皆有1顆進球，暫時並列小組前兩名。同組的伊朗與紐西蘭目前尚未出賽。本場握手言和意味著兩隊若要在後續賽事確保晉級16強優勢，後續面對同組對手時皆不容有失。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)