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世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

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世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

中央社／ 亞特蘭大15日綜合外電報導
維德角40歲老將守門員沃津哈多次精彩撲救，讓「無敵艦隊」無法得分。 路透
維德角40歲老將守門員沃津哈多次精彩撲救，讓「無敵艦隊」無法得分。 路透

奪冠熱門球隊之一的西班牙今天在2026年世界盃足球賽H組首戰對陣維德角，雖然「無敵艦隊」全場攻勢不斷，但「藍鯊軍團」鐵桶陣嚴防，終場0比0踢平，結果出乎各界意料。

這場比賽在美國喬治亞州亞特蘭大舉行，世界盃官網資料顯示，兩隊開賽都採用4-1-2-3陣型，而備受矚目的西班牙超級新星耶馬（Lamine Yamal）沒有先發上場。

西班牙上半場攻勢連連，維德角則祭出鐵桶陣嚴密防守，加上40歲老將守門員沃津哈（Vozinha）多次精彩撲救，讓「無敵艦隊」總計13次射門嘗試、4次射正，卻始終無法得分。

維德角「藍鯊軍團」攻擊端顯得較無威脅性，上半場僅有3次射門嘗試，沒有任何射正。

進入下半場，西班牙依舊持續攻勢，依然屢次無法破門，到了第71分鐘耶馬以替補身分上場，試圖力挽狂瀾，但最終仍無法突破平手僵局，終場兩隊就以0比0踢平。

比賽結束後，維德角門將沃津哈被官方評選為本場最佳球員，他上演多次關鍵撲球拯救了球隊。

官網數據顯示，西班牙全場控球率超過60%，總計27次射門嘗試、7次射正，但始終沒能轉化成得分，維德角整場總共6次射門嘗試，僅有1次射正。

西班牙曾贏得2010年世界盃冠軍，更是本屆世足賽奪冠熱門球隊之一，而全國人口僅50多萬的維德角則是首次闖入世界盃會內賽，兩隊踢成平手，讓各方跌破眼鏡。

西班牙與維德角平手後，兩隊在本屆世足賽H組都拿下1分積分，該組另一場賽事是由沙烏地阿拉伯對決烏拉圭，將於今天稍晚進行。

2026世足賽

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