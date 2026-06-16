世界盃／得勢不得分！西班牙遭維德角頑強逼平 各拿一分並列小組龍頭

2026年世界盃足球賽H組小組賽於6月16日凌晨零時正式點燃戰火，由歐洲傳統勁旅西班牙迎戰非洲代表維德角。雙方歷經90分鐘激烈交鋒，最終以0比0握手言和。本場比賽西班牙雖在進攻端展現壓倒性優勢，卻始終未能攻破對方防線，最終遭到維德角頑強防守逼和，雙方各取1分積分。

整場比賽呈現極端的攻守對抗局勢。實力占優的西班牙展現強大的中場控制力，控球率高達74%，全場共發動27次射門、其中7次射正，並獲得多達11次角球機會。相較之下，採取防守反擊戰術的維德角控球率僅有26%，全場僅有6次射門與1次射正。然而，維德角憑藉極具紀律性的區域防守，加上門將與後防線成功封堵對手攻勢，成功讓西班牙的豪華前鋒群攻勢熄火。

回顧比賽關鍵進程，上半場第16分鐘，維德角後衛卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）因防守動作過大阻擋對手推進，遭裁判出示黃牌警告。此後西班牙持續施壓，頻頻嘗試滲透禁區，但維德角防線展現韌性，成功捍衛球門。雙方易邊再戰，西班牙雖透過換人調整試圖打破僵局，依舊攻門乏術。直到傷停補時第93分鐘，西班牙中場佩德里（Pedri）為阻止對手反擊而犯規，領受一張黃牌。最終裁判鳴哨結束比賽，雙方皆未能打破鴨蛋。

此役過後，H組形勢陷入膠著。維德角與西班牙因首戰握手言和，目前同以1分積分、淨勝球為零的成績並列小組前兩名；而同組的沙烏地阿拉伯與烏拉圭因尚未進行首輪賽事，目前暫無積分。本場和局對力求小組首名晉級的西班牙而言無疑是一大挫敗，後續賽事勢必要提升進攻效率；而成功在強敵身上搶下1分的維德角，則為爭取小組前兩名晉級資格奠定了有利的信心基礎。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)