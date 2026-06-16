世界盃／丹麥無緣世足搞笑爭取當啦啦隊 瑞典、挪威反應大不同

北歐足球勁旅丹麥本屆未能踢進世足賽，一名電視節目主持人在社群上自嘲，稱丹麥本屆要當「最佳啦啦隊」，呼籲北歐各國努力爭取600萬丹麥人的應援，結果瑞典與挪威反應截然不同，意外觸動北歐國家愛恨情仇。

丹麥曾奪得1992年歐洲國家盃冠軍，且長期在世界排名中位居北歐最高，本屆卻在資格賽輸給蘇格蘭，附加賽又敗給捷克，無緣世足賽。

丹麥TV2主持人兼喜劇演員拉森（Martin JohannesLarsen）在社群媒體上發布了自嘲短片，呼籲睽違28年重返世界盃的鄰國挪威、同樣晉級的瑞典、法國與西班牙公民，努力爭取丹麥這支「世界上最棒的啦啦隊」為他們加油。

拉森用各國語言錄製短片，稱丹麥即將舉行全民公投決定要幫哪個國家加油，請各國將丹麥為什麼要支持他們的理由寄到TV2，努力拉票。

這支短片在瑞典並未引起太大反應，多數人對丹麥是否要幫瑞典加油無感，瑞典電視台（SVT）甚至在1周後才有相關報導；受訪民眾表示，瑞典有真正的食物、啤酒，足球也比較強，所以丹麥應該幫瑞典加油。

然而這支短片在挪威卻引起「熱烈迴響」，挪威TV2馬上派出知名喜劇演員艾亞（Harald Eia），穿著挪威國服站在挪威皇宮、兩國國旗前拍片，他表示「前殖民者丹麥」願意支持，對挪威意義重大。

他嘲諷，過去對挪威極盡搶奪、嘲笑，對挪威的愛從不回應、把挪威人當作「山猴子」的丹麥竟然也有這麼一天，要求挪威允許他們肩並肩站在一起，「難道這又是丹麥對挪威開的眾多玩笑之一嗎？」

艾亞還說，丹麥被蘇格蘭跟白俄羅斯踢得稀巴爛，挪威將不計前嫌，接受丹麥，並邀請丹麥的弟兄姊妹一起搭上挪威的維京長船，航向美洲，航進北歐神話的英靈殿（Valhalla）。

要看懂這場由足球而起的社群嘲諷秀，恐怕得先回顧這3個北歐國家的歷史關係。瑞典與丹麥是歷史上互相爭戰的世仇，從中世紀到19世紀，700年間幾乎處於「永久戰爭狀態」，兩國爭奪商業貿易航道，角逐北歐老大哥的位置。

挪威在1524到1814年間是丹麥的從屬附庸；1814到1905年又與瑞典結為邦聯，是在這兩大國之中求獨立、尋找自我認同的小國。

3個國家的愛恨情仇在這場啦啦隊爭奪賽中一覽無疑。

丹麥主持人拉森最後公布投票結果，丹麥600萬人的最佳啦啦隊將為挪威隊加油，不但因為兩國共享的歷史、地理，也因為「兩國都喜歡打敗瑞典」。

挪威駐丹麥大使馬上在社群媒體回應，歡迎丹麥加入挪威隊，挪威會盡其全力，不會讓丹麥失望。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）也拍片回應，恭喜挪威進入世足並得到丹麥的支持，過去丹麥與挪威有許多共同點，現在丹麥能跟著挪威參加世界盃，丹麥將會為挪威加油，在影片最後他也做出應援挪威隊的「維京划槳歡呼」，並呼喊「Ro！Ro！」（挪威語「划！」）表示支持。

至於被兩國「排擠」的瑞典隊，在丹麥TV2跟丹麥國家廣播公司（DR）舉行的「丹麥人該為哪一國加油」的網路投票中，都只取得第6名。