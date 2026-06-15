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世足賽／踢和強敵荷蘭！日本教頭森保一像是施魔法「大數字看板」奏效
世界盃小組賽，日本隊展現強大韌性，這支亞洲隊伍在對陣強敵荷蘭的比賽中證明了他們，最後給世人留下了深刻的印象，在比賽最後時刻2：2扳平比數。然而，據報導，這場比賽最引人注目的卻是場邊發生的一幕，球隊總教練森保一，扮演了關鍵角色，像是施展魔法，不斷拿著寫著不同數字戰術板，雖沒有人知道其意義，但結果說明了一切。
在這場比賽中，日本教練在一些時刻使出了罕見的戰術，令所有人感到驚訝。為了與隊員們進行高效快速的溝通，他在戰術板上畫出了醒目的大數字；然而，關於這項戰字的各種猜測也隨之而來，有人認為這些代表比賽剩餘時間，也有人認為這是事先演練過的戰術配合或站位安排。
無論森保一的想法如何，他的策略確實奏效了。荷蘭隊兩次取得領先，但日本隊頑強抵抗，兩次追平比分，證明了他們絕非一支可以低估或輕視的球隊。
🇯🇵🇳🇱 | El técnico japonés Hajime Moriyasu usó una pizarra con números gigantes para mostrarles a sus jugadores cuánto faltaba ante Países Bajos… y Japón terminó asegurando un valioso empate 2-2. pic.twitter.com/XsgxTZYVXH— AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) June 15, 2026
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