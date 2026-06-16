世足賽／中國另類參與世界盃自我安慰 民眾諷：缺那11個最該站進去的人

中國隊今年依舊缺席世界盃足球賽，官方強調場上「中國元素」無所不在，如中國製造的足球、服裝、中國籍裁判以及接駁電動公車等，民眾則嘲諷「就缺那11個最該站進去的人」。

2026世界盃在美國、加拿大和墨西哥的16座城市舉行，是首次擴容至48支球隊參賽。亞洲區名額從過去的4.5個直接倍增到8.5個，但有球迷感慨，中國隊還是止於預選賽，無緣世界盃決賽圈。

中國在足球運動砸下重金，但其男足迄今唯一一次進入世界盃決賽圈是在2002年。

儘管球員無法上場，中國官媒央視、人民日報app等官媒近日報導轉而強調本屆世界盃的「中國元素」，以此刷存在感，包括：中國潮玩品牌Labubu身穿主題服飾在開幕式表演中亮相、中國籍裁判馬寧入選主裁判、官方用球由中國公司製造等。

然而，這種反差也激起許多球迷不滿，認為無所不在的中國製造說明了中國人不是沒有能力，相形之下中國足球隊的缺席更顯得像笑話。

湖南媒體紅網12日刊發評論說，中國能把文創、商業、賽事合作做得貼合國際潮流，卻始終難以搭建起一套穩定成熟的本土足球成長體系。

文章並指，中國足球產業曾經歷過熱錢湧入、盲目擴張的階段，也遭遇過青訓斷層、人才流失的困境，註冊青少年球員數量遠不及足球強國，基層培養體系薄弱，造成國足人才儲備常年匱乏。哪怕世界盃大幅擴軍，降低了參賽門檻，國足依舊沒能抓住機會，在亞洲賽場屢屢折戟，甚至不敵諸多實力偏弱的對手。

過去幾年，隨著中國房地產泡沫破滅，主要由房地產商支持的40多家足球俱樂部也解散。此前多年砸下的金錢，則被不少網友批評只是滋養了外援，本土球員多是輔助角色。中國國家隊前主教練李鐵的貪腐案，更讓足壇陷入低迷。