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世足賽／驚！突尼西亞首戰慘敗給瑞典 直接把教頭拉穆奇炒了
2026年美國、加拿大和墨西哥世界盃開幕僅四天，據報導已傳出首位教頭已被解僱了，來自非洲參賽隊伍突尼西亞今天以1比5慘敗給瑞典，據該國記者透露，在球隊開完緊急會議後，直接解僱教頭拉穆奇(Sabri Lamouchi)，後續可能由助理教練卡哈里(Wahbi Khazri)代理。
據英國《每日郵報》報導，比賽結束後突尼西亞在球隊下榻的飯店內一度發生了鬥毆事件，此外，場外還發生拉穆奇兒子與球迷爭執事件，但詳細爭吵內容並不清楚。
拉穆奇自今年一月上任以來，只執教過突尼西亞隊5場比賽。
🚨🇹🇳 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | After the 5-1 loss to Sweden, Sabri Lamouchi has been SACKED by Tunisia, reports @Romain_Molina! 👋❌— EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026
It's the FIRST managerial sacking of the 2026 World Cup. 😳 pic.twitter.com/uBQo77jHqI
Tunisia manager Sabri Lamouchi 'set to be SACKED' after their 5-1 thrashing by Sweden in World Cup opener - as 'fight breaks out at team hotel' https://t.co/GuPWyskwgE— Daily Mail Sport (@MailSport) June 15, 2026
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