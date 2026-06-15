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世足賽／驚！突尼西亞首戰慘敗給瑞典 直接把教頭拉穆奇炒了

聯合新聞網／ 綜合報導
突尼西亞首戰敗給瑞典後，教頭拉穆奇(右)馬上被炒了。 美聯社
突尼西亞首戰敗給瑞典後，教頭拉穆奇(右)馬上被炒了。 美聯社

2026年美國、加拿大和墨西哥世界盃開幕僅四天，據報導已傳出首位教頭已被解僱了，來自非洲參賽隊伍突尼西亞今天以1比5慘敗給瑞典，據該國記者透露，在球隊開完緊急會議後，直接解僱教頭拉穆奇(Sabri Lamouchi)，後續可能由助理教練卡哈里(Wahbi Khazri)代理。

據英國《每日郵報》報導，比賽結束後突尼西亞在球隊下榻的飯店內一度發生了鬥毆事件，此外，場外還發生拉穆奇兒子與球迷爭執事件，但詳細爭吵內容並不清楚。

拉穆奇自今年一月上任以來，只執教過突尼西亞隊5場比賽。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足

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