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世足賽／挪威睽違28年重返世足 「維京划槳歡呼」超吸睛

中央社／ 斯德哥爾摩15日專電
挪威隊在世足賽前訓練。 路透
挪威隊在世足賽前訓練。 路透

世界盃足球賽開踢，挪威睽違28年重返世足，舉國歡騰，不但把獨特的加油方式「維京式划槳歡呼」發揚光大，國家隊全員也穿著維京服飾在挪威峽灣拍攝出征照，讓全民燃起維京民族魂，不過挪威國內也有意見認為維京元素「太陽剛」。

挪威足球國家隊本屆由挪威前國腳索爾巴肯（StåleSolbakken）執掌兵符，陣容包括超過195公分的「雙塔」索爾洛特（Alexander Sørloth）與「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland），加上中場3名球員流動補位，以及全員明確分工與配合的戰術，讓挪威隊在歐洲區資格賽獲得8戰全勝，積分24的優秀成績，以分組第一晉級。

這是挪威自1998年以來首次晉級世界盃。

挪威的「維京式划船歡呼」也在這次應援中被發揚光大，受到世界注目。挪威球迷一聽到號角聲響，就會安靜坐好，雙手往前拉身準備應援，在鼓手敲兩下鼓後，所有人動作一致、奮力向後拉做出划船拉槳動作，同時大聲的吼出「Ro！」（挪威語「划！」），展現團結氣勢。

這個動作靈感來自於維京人划著長船（Longship）遠渡重洋出征的歷史，也象徵所有人跟國家隊在同一條船上，同舟共濟、萬眾一心把挪威「划」向世界盃舞台的信念。

挪威的維京人在11世紀初就已經航行到達北美洲加拿大的紐芬蘭島（Newfoundland），比哥倫布早了500年，這是挪威人引以為傲的歷史；這次挪威國家隊「出征照」（Send-off photo）特別精心設計，與這段歷史遙相呼應。

有別於一般球隊西裝筆挺合照，挪威足球協會請了2023年曾經以維京人為主題幫哈蘭德拍攝形象照的英國知名攝影師亞洛（David Yarrow）掌鏡，在挪威著名的峽灣地景中，全員著維京服飾、「全副武裝」入鏡。背景還有維京長船，宣布「挪威來了」。

這樣的安排不但對球隊來說很新鮮，球迷們似乎也接住了這個維京梗，紛紛在挪威男子國家隊的IG貼文下留言，「奧丁（北歐神話中的眾神之王）與我們同在」、「從喀得加（Kattegat，維京時期最重要的戰略航道）到紐約」。

這樣非常陽剛的「真維京」形象，讓挪威隊獲得矚目與好感，但挪威國家圖書館研究員佛瑞德瑞克斯多提（Jóhanna Katrín Friðriksdóttir）表示，國家隊穿著的比較像是影視作品、電玩遊戲的版本。真正維京人常用的顏色比較亮，像黃、綠、紅、藍等，材質也多是當時人負擔得起的羊毛或亞麻，款式也沒那麼陽剛。

此外，若細看挪威隊的紅色國旗球衣，也可以看見維京元素，藍色十字部分用了挪威中世紀最具代表性的建築木板教堂（Stave church）常見的獸型結圖騰，球員姓氏與號碼則採用盧恩字母（Runes）為基底設計的字形。

挪威國家廣播公司（NRK）報導指出，維京圖騰與歷史加上國旗，穿在「超陽剛」的男體身上，這個組合正是新納粹、法西斯分子的象徵語言。

評論家霍利（Hans Petter Sjoli）在世道報（VG）上發表評論，呼籲把挪威足球中的維京元素移除，他表示，應援歌曲維京血（Vikingblod）「糟糕到令人髮指」，球衣上的維京元素讓人想到永無止盡的陽剛氣質，更是納粹推崇的神話。現代的挪威應該有更多可以吸引人的東西。

挪威國家廣播電台對此在網站上舉辦投票，詢問讀者意見，結果有58%的人表示很喜歡這次國家隊的維京梗。

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