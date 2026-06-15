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世足賽／德國7比1狂勝僅賠3.9倍！ 網友酸爆台彩「小鼻子小眼睛」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
德國首戰大勝古拉索，意外引發網友對於台彩的不滿。 法新社
德國首戰大勝古拉索，意外引發網友對於台彩的不滿。 法新社

歐洲強權德國今年世足賽首戰面對新軍古拉索，毫不留情踢出一場大比分勝利，最終以7比1大勝收場；連同這場比賽在內，德國已經4度單場攻進至少7球，隊史進球數累積239球，也以1球之差超越巴西隊，躍居榜首。

不過這場比賽除了德國火力全開成為焦點外，賽後更意外引發台灣運彩賠率討論，因為即使有人精準猜中7比1，台彩對應賠率竟只有3.9倍，讓不少球迷直呼「太低了吧」。

有球迷賽後發問：「7比1的倍率是多少啊？有人這麼幸運嗎？」結果一查發現，台彩並沒有針對7比1這種超大比分開出獨立高賠率，而是將總進球數超過7球的比賽一律歸在「其他」選項，因此不論是7比1、8比0或其他誇張比分，賠率都只有3.9倍。這項規則曝光後，引來不少熱議。

開踢之前，外界普遍認為德國與古拉索實力差距懸殊，德國不讓分勝賠甚至僅有1.05，幾乎沒有投注獲利空間。因此許多運彩玩家把目標放在總進球數，像是賠率約1.20的「大2.5球」，或進一步挑戰「大3.5球」、「大4.5球」等選項。以最終德國7比1的結果來看，這些大分投注都輕鬆過關，但真正令人意外的是雙方進球數竟一路衝到8球。

更讓球迷跌破眼鏡的是，古拉索也成功攻進1球。賽前不少分析都認為古拉索面對德國防線恐怕難以破門，因此有人選擇投注古拉索進球數「小於0.5」，結果也被這顆進球直接打臉。

由於7比1同時具備德國單場攻進7球、全場總進球達8球，以及古拉索仍能破門等多項低機率條件，原本不少人以為若能準確預測比分，應該會有相當驚人的高賠率。但台彩本屆世界盃將超過7球的比分統一歸類為「其他」，使得這場罕見大比分只對應3.9倍，反而讓球迷覺得與難度不成比例。

不少網友也回想，過去世界盃部分特殊比分曾出現100倍、甚至500倍以上高賠率，但本屆相關選項縮減，極端比分多被包進「其他」類別，讓玩家難以透過冷門精準比分搏高獎金，少了很多「以小搏大」的樂趣；更有人狠酸台彩真的「小鼻子小眼睛」。

2026世足賽

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