世足賽／美伊戰爭下備戰 伊朗球員：參賽喜悅被破壞

伊朗隊明天將迎接本屆世界盃首戰，但受政治情勢影響，參賽的喜悅大打折扣，前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）還說抵達美國的第一個感覺就是緊張，甚至出發前就已經承受壓力，「這種緊張氣氛破壞了世界盃的樂趣。」

美伊雖宣布達成和平協議，但伊朗隊仍受先前戰爭影響，除面臨簽證問題，訓練基地還因此從美國亞利桑那的圖森市，搬到墨西哥邊境的提華納，對備戰有一定影響。

如今和平協議已宣布，局勢仍緊張，讓伊朗和紐西蘭在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）的交鋒備受矚目，許多伊朗裔美國人將到場，但不是為伊朗歡呼，而是要表達抗議。

國際足總（FIFA）已宣布禁用伊斯蘭革命期間伊朗的國旗「獅子與太陽旗」，這面旗子對許多居住在海外的伊朗人具有意義非凡的象徵，FIFA的決定激怒部分伊朗僑民，已有球迷在組織體育場外的示威活動。

儘管參賽的喜悅度打折，塔雷米強調，專注力仍放在場上，「身為國家隊成員，我們為每一位伊朗人而戰，不論是在海外或伊朗。」

「每個國家的人都有不同觀點，我們到這裡團結人民，帶來歡樂。每個人都有權利發表自己的意見，我們不參與政治。」塔雷米說。