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世足賽／日球星本田圭佑解說世界盃超放飛 金句連發網笑翻

中央社／ 東京15日專電
本田圭佑。 路透(資料照)
本田圭佑。 路透(資料照)

世足賽F組賽事，日本隊兩度落後、兩度追平，最終以2比2逼和世界排名第8的荷蘭隊。賽事精彩之餘，擔任NHK轉播解說的前日本國腳本田圭佑金句連發，自由奔放的「本田語錄」在社群媒體迅速瘋傳，甚至被球迷讚「比比賽還精彩」。

40歲的本田圭佑在2022年卡達世界盃期間透過ABEMA等平台，首次擔任球賽解說，充滿個人風格與獨特用語的評論迅速爆紅。這次擔任NHK轉播解說，他依舊不改其特色，與NHK向來用詞謹慎、不帶主觀看法的解說相去甚遠，也增添不少娛樂效果。

曾在荷甲踢球多年的本田對於荷蘭隊陣容相當熟悉，在認為日本隊最需要提防的關鍵人物，他明確說出「第一是哈克波（Cody Gakpo）、第二是哈克波、第三還是哈克波」，以直白方式強調日本隊必須嚴防。

除了戰術分析外，本田也毫不掩飾個人情緒。面對場上判決，他會直言「有推人啊！這不行吧！」談到荷蘭中場德榮（Frenkie de Jong）時，他更直接說「這人真的很煩。」甚至在補水時間還忍不住吐槽「現在是在幹嘛啊？」

他也會在休息時間分享自己在荷蘭的生活發現，像是「荷蘭連馬桶的高度都特別高」。

此外，當鏡頭短暫拍到WWE超人氣女子摔角明星麗芙·摩根（Liv Morgan）出現在場邊時，本田也立刻脫口而出，「誰啊？」，簡直是觀眾心聲的代言人。超級自由奔放的表現，獲得球迷一致好評。

最令人印象深刻的一幕，發生在日本追成2比2平手後。當替補上場的伊東純也與主裁判發生碰撞時，本田突然激動大喊，「喂！你在幹嘛啦！」接著又補上一句，「裁判，你才應該吃黃牌吧！」這番吐槽讓無數觀眾笑翻。

賽後，大批球迷湧入社群媒體討論，「NHK根本變成ABEMA了」、「第一次看到這麼自由的解說」、「本田根本沒有不能講的話」、「笑到停不下來」、「看了心情超舒暢，謝謝本田」、「吐槽裁判那段真的超好笑」等評論不斷出現。

隨著日本隊下一場將迎戰突尼西亞，不少球迷已經開始期待，比起比賽結果，本田圭佑還會留下哪些經典語錄。

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