世足賽／阿亞里踢進瑞典第1球未慶祝 英媒：他還向突尼西亞球迷致歉

瑞典隊22歲好手阿亞里（Yasin Ayari）今天在世界盃足球賽首戰踢進兩球，成為5：1擊敗突尼西亞隊的最大功臣，但他率先破網沒有做出慶祝動作，甚至還向對方球迷道歉，因為他的父親是突尼西亞人。

阿亞里在開賽第7分鐘為瑞典踢進第1球，傷停補時最後1分鐘再度破網，幫助瑞典奪下最近8年世足賽首勝，也在F組排名第1，前進32強處於有利地位。

阿亞里目前效力英超布萊頓隊，英國太陽報指出，他在開賽第7分鐘就展現衝擊本屆賽事最佳進球的實力，通常在這種情況下，以如此精彩方式踢進世界盃第1球，一定會引發瘋狂慶祝，但阿亞里卻向突尼西亞球迷伸出雙手致歉，同時也被隊友簇擁。

父親是突尼西亞人。 新華社

但在比賽最後階段踢進個人第2球，領先差距拉大成5：1後，阿亞里梅開二度終於開心慶祝，跪在球場接受歡呼。

太陽報指出，這位年輕好手的父親是突尼西亞人、母親是摩洛哥人，阿亞里在瑞典出生長大，從青年隊一路效力到成年隊，本來可以代表突尼西亞征戰國際賽，但他選擇披上瑞典球衣。