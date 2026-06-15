世足賽／對手是父親祖國！瑞典阿亞里身世複雜 二度破門卻不願慶祝令人感動

稍早結束的世界盃F組小組賽中，北歐勁旅瑞典在進攻端展現驚人火力，最終5比1大勝突尼西亞。在比賽貢獻2記射門的中場阿亞里（Yasin Ayari）卻沒有在進球後選擇大肆慶祝，反倒以跪地、雙手合十的反常方式，賽後媒體也給出其原因與阿亞里複雜的身世背景有關。

開賽第7分鐘，瑞典發動猛攻，前鋒約克雷斯（Viktor Gyokeres）率先嘗試射門被防守球員擋下，隨後球剛好落到了禁區外的阿亞里腳下，他抓準機會起腳勁射，皮球穿過重重防線成功掛網，助瑞典1：0先馳得點。不過，阿亞里進球後的舉動卻讓人詫異，只見他舉起雙手，似乎帶有些歉意，當阿亞里的隊友們擁抱他時，他卻面無表情地直視前方，很難從他的臉上看到一絲笑容。

傷停補時第96分鐘，阿亞里再一次操刀進攻，抓準對方控球產生失誤，他在禁區外側大力起腳，再度攻破突尼西亞球門，完成本場比賽瑞典的第5顆進球。同樣地，阿亞里沒有選擇大肆慶祝，反倒是以跪地叩首的方式，讓人不禁好奇，他反常舉動的秘辛究竟是什麼。

阿亞里在比賽中做出跪地叩首的動作。 新華社

答案很快便揭曉，現年22歲的阿亞里，出生於瑞典大城索爾納，具有相當複雜、多元的血統背景，他的母親生於北非國家摩洛哥，而父親阿祖茲（Azzouz Ayari）則來自附近的突尼西亞。由於這層血緣關係，阿亞里在職業生涯初期，曾面臨瑞典、突尼西亞與摩洛哥三支國家隊的競逐。

2021年，突尼西亞足協就曾對阿亞里拋出橄欖枝，希望他能夠代表突尼西亞出戰2022卡達世界盃，當時阿亞里一度有意加盟，但最終在父親的堅持下計畫告吹，阿祖茲在上個月受訪時曾坦言，「我的兒子確實曾想過為突尼西亞效力，但我告訴他，應該代表瑞典。因為瑞典是接納並培養他的國家，這是他必須回饋的義務。」

突尼西亞主帥拉穆希（Sabri Lamouchi）也在今日賽前談及阿亞里，他稱：「我很清楚這名球員與他的家人。他做了選擇，我對此表示尊重，他是一名非常優秀的球員。」

今日的瑞典、突尼西亞之戰，阿亞里不僅展現了年輕球員的天賦，在這場別具意義的交鋒中，雖然多次射門成功，阿亞里卻沒有選擇在父親的祖國前大肆宣洩自己的情緒，顯露出遠超同齡的細膩和成熟。