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世足賽／美伊達成和平協議同一天 伊朗隊抵達洛杉磯訓練備戰
參加本屆世界盃足球賽（World Cup）的伊朗代表隊今天初抵美國，班機降落洛杉磯國際機場，同一天，美國和伊朗的和平協議也宣布達成。
伊朗隊預定明天在洛杉磯球場，首戰紐西蘭隊。他們今天結束在墨西哥蒂華納 （Tijuana）基地的訓練後，從蒂華納搭乘短程班機赴洛杉磯，起飛前受到大批球迷熱烈送行。
伊朗總教練卡蘭諾伊（Amir Ghalenoei）在球場記者會中透過翻譯表示：「能代表偉大堅強的伊朗，我非常地高興...我希望足球能帶來歡樂與美好，也能拉近不同國家、不同文化之間的距離。」
伊朗隊上月底將他們的世界盃集訓基地，從亞利桑那州體育園區遷至墨西哥。
伊朗接下來3場小組賽都須從墨西哥出發赴美，卡蘭諾伊表示，球隊來回奔波，加上一些成員遭美方拒發簽證，這些對球隊形成不利影響。
伊朗球隊抵達洛杉磯這一天，美國總統川普（Donald Trump）與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）分別於社群媒體上宣布，美伊已達成和平協議，將於19日在瑞士舉辦官方簽署儀式。
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