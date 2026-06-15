世足賽／森保一讚日本隊韌性逼和荷蘭 久保建英傷退成隱憂

日本隊在世界盃足球賽F組賽事面對過去3次交手未曾贏過的強敵，兩度落後、兩度追平，最終以2比2踢和世界排名第8的荷蘭隊，成功搶下寶貴的1分積分。日本隊監督森保一表示，這場平局「擁有超過1分的價值」，盛讚球員在逆境中的韌性。

NHK、Sponichi Annex報導，比賽上半場節奏緊湊，雙方互有攻守。日本隊以穩固防守為主，伺機反擊，荷蘭則多次利用角球與身高優勢製造威脅。日本門將鈴木彩艶表現穩健，多次化解對方頭球攻門。

日本隊在進攻端也創造出機會。上半場尾聲，中村敬斗與上田綺世先後獲得射門機會，但未能把握。

進入下半場後，比賽開始出現戲劇性變化。第51分鐘，荷蘭隊隊長范迪克（Virgil van Dijk）頭球破門，取得領先。日本隊隨後加強進攻。久保建英開始積極向中路活動，頻繁帶球組織進攻。第57分鐘，久保送出關鍵傳球，中村敬斗冷靜射門，攻入日本隊本屆世界盃首球，將比分追成1比1。

然而僅過7分鐘，荷蘭再度超前。前鋒薩默維爾（Crysencio Summerville）轟出一記遠射，門將鈴木彩艶無力撲救，日本再度陷入落後局面。

森保一隨後接連換人調整戰術。最終，在一次角球進攻中，替補上場的前鋒小川航基頭球攻門，球碰到鎌田大地後折射入網。經確認後，進球記在鎌田名下，日本最終以2比2逼平荷蘭。

日本逆境逼平強權荷蘭，保住1分積分。 路透通訊社

森保一賽後表示，「在世界盃面對世界頂級強隊荷蘭，兩度落後還能拿到積分的球隊並不多。我認為這1分的價值超過了1分本身」。

他認為球隊雖然一度被對手壓制，但沒有因此急躁，而是能夠穩住陣腳。「球員們非常聰明，也很有耐性，成功把比賽帶回到我們自己的節奏」。

對於下半場的換人調整，森保一表示，「我們換上具備直接威脅球門能力的球員，在進攻端提高了節奏，給對手施加更大壓力，最終進球」。

他也強調，日本隊始終以拿下3分積分為目標，因此會繼續為下一場比賽做好最充分準備。

日本隊主力久保建英遭荷蘭後衛猛烈衝撞，傷勢情況成隱憂。 法國新聞社

儘管取得理想結果，日本隊也付出了代價。

比賽第71分鐘左右，久保建英在帶球推進時，遭荷蘭後衛鄧佛里斯（Denzel Dumfries）猛烈衝撞。從畫面看來，鄧佛里斯的腳似乎撞到久保的膝蓋部位，久保當場痛苦倒地，表情相當難受。

久保被攙扶至場邊接受日本隊醫療團隊治療，但他隨即主動比出手勢，表示已無法繼續比賽。

森保一賽後表示，醫療團隊尚未提交詳細報告。「我看到他能自己走路，希望只是輕傷。目前還無法確定具體情況」。

日本足協透露，久保賽後未立即送醫，而是先接受球隊醫療團隊的進一步檢查。不過有媒體拍到他坐著輪椅離開球場，傷勢狀況仍有待後續公布。

攻入追平球的鎌田大地則是首次在世界盃賽場取得進球。他賽後感性地表示，「紀錄會被留下來，我個人的夢想也實現了。從3歲開始踢足球到現在，我投入了無數熱情與努力，我想上天都看見了」。

談到進球過程時，鎌田笑說，自己其實知道球碰到了頭，但當時小川航基已經衝出去慶祝，隊友也全部圍了上去。「我原本想好了進球後的慶祝動作，結果都沒機會做。我還開玩笑跟航基說，『被你搶走了啦！』」。

此外，鎌田也透露，賽前球隊會議中播放了因傷退出本屆世界盃的隊長遠藤航錄製的鼓勵影片。「有些球員看到都哭了，我自己也非常感動」。

鎌田表示，「他是一位偉大的隊長，他一直告訴大家，不要只為自己而戰，而是要為球隊而戰。我感覺他即使不在場上，仍然一直在幫助我們」。

正在荷蘭進行訪問的日皇德仁與皇后雅子，也與荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）夫婦一同透過電視觀看這場比賽。

雖然日本隊未能達成連續3屆世界盃小組賽首戰獲勝的目標，但根據過去紀錄，日本隊在拿到首戰積分的世界盃賽事中（2002年平手、2010年勝利），最終都成功晉級淘汰賽。