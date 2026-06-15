世足賽／巴西首戰內馬爾無緣上場 女友場邊露半球緊身戰袍令球迷瘋狂

世界盃足球賽開打，強權巴西於昨天首戰與摩洛哥1：1踢平，結局雖讓巴西球迷並不滿意，不過，場邊這位巴西女球迷，卻成為全場焦點，這位穿著幾乎露出半個乳房巴西隊10號球衣的女球迷，吸引全場目光焦點，還有不少與她合影，原來她就是球星內馬爾(Neymar)的女友布魯納．比安卡迪(Bruna Biancardi)，英國《太陽報》直接下標，「棕髮內馬爾的女友布魯娜·比安卡迪穿著巴西隊緊身球衣，大秀事業線，球迷們稱她為世界盃女王」。

比照一般穿著巴西球衣的支持球迷 ，內馬爾女友的穿著顯然特別設計款，確實布魯納是一名模特兒，曾和多名設計師合作，這次在觀眾席為內馬爾加油，她的戰袍果然不同凡響，完全把其他球迷比了下去。事實上，內馬爾雖情史不斷，但這位現年32歲女友可不簡單，經營著家族生意，2021年首度公開與內馬爾戀情，直到2023年布魯納懷孕，然後傳出內馬爾在她孕期中出軌消息而分手，生完女兒後2024年兩人又突然宣布復合，去年7 月兩人又生下第二個女兒。

賽前布魯納帶著兩個女兒在球員與內馬爾碰面，場景相當溫馨。《太陽報》報導布魯納是坐著私人專機與朋友們一起到佛羅里達看球，不論內馬爾下役是否會上場，巴西球迷也封她是「把第六座世足賽冠軍帶給巴西的女人。」