世足賽／「要充滿信心地戰鬥」 遠藤航因傷退賽仍錄影鼓舞隊友

藍武士軍團今日在世足小組賽踢了一場精彩好球，最終以2：2踢和歐洲勁旅荷蘭，拿下1積分。日本隊新任隊長板倉滉在稍早採訪中談到主將遠藤航缺陣的感受，同時也透露遠藤航雖然無法跟大家一同征戰，但有透過錄影片方式給予加油打氣。

日本足球協會在前幾天宣布震撼消息，效力英超利物浦的隊長遠藤航，因左腳接受韌帶斷裂手術後，恢復進度不如預期，無緣參加這屆2026世足賽，名單空缺將由效力於德甲的町野修斗遞補，隊長任務則改由29歲荷甲好手板倉滉接棒。

2天前，在抵達比賽地點美國達拉斯的隊內會議上，日本隊收到來自遠藤航錄製的影片，內容大致為雖然他因傷無法參戰世界盃舞台，但他依舊希望隊友們能夠努力繼續奮戰，板倉滉回憶道：「我們收到了遠藤航本人發來的視訊消息，這更加鼓舞了全隊的士氣，他與我們分享了他的想法。他告訴我們『要充滿信心地戰鬥』。」

「我真的明白他有多渴望參加世界盃，我自己也對世界盃有著非常深厚的感情。」板倉滉補充。

在與荷蘭的比賽中，板倉滉被鏡頭拍到舉起遠藤航的6號球衣，象徵著他的精神仍與這群隊友同在， 「遠藤航告訴我，他在電視機前會為我們加油，所以我們不僅僅是為了他，但那件事讓我們更加強烈地感受到，我們必須作為一個團隊取得好成績。今天，我們作為一個團隊，成功地發起了挑戰。」

最後，板倉滉直言，能夠從強權荷蘭手中搶下1分積分，對於他們來說意義非凡。日本隊下一場比賽將於台灣時間6月21日交手世界排名第45名的突尼西亞。