世足賽／墨國男子拉眼角手勢引眾怒 韓國教授痛罵：絕不應該發生

韓國女網紅尹秀珍日前飛往墨西哥，觀看世足小組賽南韓2：1擊敗捷克的比賽，賽後興奮的她透過自拍影片慶祝。沒想到後方一名墨西哥男球迷竟對著鏡頭比出「拉眼角」手勢，該動作帶有種族歧視意涵，這名男子也迅速在網路上遭到大批民眾起底、撻伐。此事在韓國也引起軒然大波，誠信女子大學客座教授徐坰德近期發聲明表示，國際足總應重視此事，防止類似事件再度發生。

台灣時間6月12日周五，於墨西哥所舉辦的美加墨世界盃A組小組賽，由南韓2：1戰勝捷克。比賽結束後，尹秀珍透過自拍錄影的方式為自己國家慶祝，然而此時後方的一名墨西哥男子卻做出「拉眼角」的歧視手勢，還與後方球迷放聲大笑，絲毫不在乎當事人感受，當下感到被歧視的尹秀珍其實就已面露難色，她在事後發文訴苦：「是我太敏感了嗎...在世足賽遭遇種族歧視」。

事後影片在社群上被大批網友瘋傳，該男子名字為米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes），身分為墨西哥哈利斯科州土木工程師協會會長，他的IG帳號在事發後瞬間被球迷灌爆，讓他急忙關帳，網友們則轉攻協會帳號痛罵。隔日此協會迅速做出切割，同時聲明對整件事深表遺憾，內部開會後決議將這名男子解職。

昨日，徐坰德在社群媒體上談及此事，表示他「是從許多網友的舉報中得知此事的」，徐坰德還強調：「世界盃是全球人民團結的舞台，這樣的事件絕不應該發生，米拉蒙特斯必須公開道歉，國際足總也應該重視此事，防止類似事件再次發生。」

迫於輿論壓力，米拉蒙特斯在社群媒體上發布了道歉影片，他解釋：「我本想讓外國人在墨西哥感到賓至如歸，但我卻適得其反。我真誠地向那位網紅、韓國社區以及所有因我的行為而感到失望的墨西哥同胞道歉。」此外，他也宣布辭去哈利斯科州測繪工程師協會主席一職。他表示：「為了避免對協會造成損害，我今天遞交了辭呈。這完全是我個人的行為，我將承擔一切後果。」最後，他提到他正在尋找聯繫尹秀珍的方式，希望向她親自表達歉意。

巧合的是，韓國在小組賽下一戰的對手正是墨西哥，兩隊將於台灣時間6月19日周五上午9點展開交鋒。由於韓國先前以2：1擊敗捷克，墨西哥則以2：0擊敗南非，拿下這場比賽勝利的球隊極有可能提前鎖定小組第1，而近日的這起意外事件已提前點燃了賽場的緊張氣氛。