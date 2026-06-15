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世足賽／3屆亞軍災難性調度輸球？荷媒形容日本歡欣鼓舞

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
荷蘭首戰遭日本逼平，國內媒體傳出批評聲浪。 新華社
荷蘭首戰遭日本逼平，國內媒體傳出批評聲浪。 新華社

AI摘要

文章摘要整理：

荷蘭在世界盃F組首戰兩度領先卻被日本追平，荷媒痛批科曼保守換人失策，日本則憑鎌田大地末段破門收下寶貴一分。

世界盃足球賽「死亡之組」F組今天點燃戰火，曾經三度獲得亞軍的荷蘭在小組賽首戰和日本2：2踢平，荷蘭媒體對這場比賽頗有微詞，「人民報」指出，未把領先優勢保持到最後，比賽結果讓人有些失望。

荷蘭世界排名第8，本屆賽事首戰兩度領先，都遭日本逼和，最後握手言和，各拿1分積分，人民報形容「日本歡欣鼓舞，荷蘭黯然失色」。

薩默維爾（Crysencio Summerville）第64分鐘破網，幫助荷蘭取得2：1領先，總教練科曼（Ronald Koeman）在第70分鐘調整陣容，換掉他在內3名球員，改打防守戰，結果第89分鐘仍遭鎌田大地踢進追平球，

人民報指出，科曼換人動作是災難性，且以失敗收場，也有球評質疑他是否具備世界盃所需的戰術能力？球員渴望展現實力的舞台，最終卻變成總教練犯下重大錯誤。

面對外界批評戰術保守，科曼表示不後悔換人的決定，球隊沒有踢出最佳表現，媒體也低估日本的實力。

精華 FAQ

  • 荷蘭雖然兩度取得領先，仍在比賽尾聲被日本追成2：2平手，雙方各拿1分。荷媒因此認為，荷蘭未能把優勢守到最後，結果令人失望。

  • 科曼在第70分鐘連換3人並轉為防守戰，卻在第89分鐘遭日本扳平。荷蘭媒體認為這是災難性調度，質疑他的戰術能力與臨場判斷。

  • 日本在落後情況下持續施壓，終於由鎌田大地在第89分鐘踢進追平球。這一球讓日本成功搶回平局，也讓荷媒形容他們歡欣鼓舞。

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