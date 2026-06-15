世足賽／被日逼平遭國內媒體撻伐 荷蘭主帥反問：你們認為日本很弱嗎？

世界排名高居第8的荷蘭，今天凌晨小組賽首戰交手世界排名第18的日本，在賽前外界普遍看好荷蘭出線的情況下，比賽結果卻是雙方2：2平手。賽後，荷蘭總教練柯曼（Ronald Koeman）對於國內媒體罵聲一片的現象感到不解，他認為日本並非是弱旅。

柯曼在賽後記者會上首先回顧比賽本身，儘管荷蘭兩次取得領先都被日本反超，但他強調自己「不後悔」，他這樣解釋：「我對球隊的表現很滿意。當然，我認為這場比賽還有提升的空間，但我認為我們能夠限制住對方的邊後衛，我們在邊路也做得很好，所以儘管定點球很危險，但我們還是控制住了。」

賽後，荷蘭媒體對於這樣的結果，顯然不是很滿意，嚴厲批評荷蘭的表現，柯曼先是回應此事時稱：「我們沒贏，但這是一場非常艱難的比賽。」隨後話鋒一轉，他表示：「日本和我們一樣強，你們覺得呢？你們認為日本很弱嗎？讓我們拭目以待，看看世界盃最後會發生什麼（結果）。」

最後，柯曼也不斷在採訪中稱讚日本是一支出色球隊，「我對日本非常尊重，我對日本的尊重可能比你們記者想像的還要高。」