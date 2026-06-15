世足賽／第89分鐘頭錘奇蹟扳平荷蘭 鎌田大地笑稱有「幸運」成分

今凌晨舉行的世界盃F組小組賽由日本交手荷蘭，雖荷蘭在射門次數和控球率上佔盡優勢，並多次取得領先，但「藍武士」展現不服輸韌性，在正規時間最後1分鐘，日本中場鎌田大地用一記巧妙頭錘攻破大門，讓雙方最終比數定調在2：2。賽後，日本總教練森保一與進球功臣鎌田大地，各自回顧了本場比賽內容。

這場在美國達拉斯舉行的焦點之戰，上半場雙方互有拉鋸但都未能取得分數，下半場第51分鐘由荷蘭率先打破僵局，范戴克（Virgil van Dijk）接應葛拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）的長傳先馳得點，在第57分鐘日本很快補上一記進球扳平。

第64分鐘，薩默維爾（Crysencio Summerville）接應葛拉芬貝赫的傳球起腳破網，幫助荷蘭取得2：1領先。比賽來到尾聲第89分鐘，看似沒有贏球希望的藍武士發動最後反攻，在底線開角球後，鎌田大地意外地用頭觸碰到小川航基的頭錘射門，讓這記射門改變方向，同時迷惑住荷蘭守門員的判斷最後順利破門。傷停補時階段，日荷皆未再有進球紀錄，雙方最終2比2握手言和，各自拿走1分積分。

關鍵人物鎌田大地賽後解釋這記幸運進球始末，他當時只是想擋住范戴克，成功掩護後，原本想要往球門方向跟進，「沒想到球直接過來了。與其是說碰到球，不如說是剛好打到我身上，所以我覺得真的很幸運。因為我其實有碰到球，所以知道是我的進球，不過小川航基當時高興得不得了，我也就往他那邊跑過去了。」鎌田大地表示。

日本總教練森保一在賽後率先坦言，球隊沒能贏球他感到有些失望，不過話鋒一轉，他指出：「即便我們兩度落後，隊員們也從未放棄，團結一心，奮力拼搏。雖然只拿到1分（積分）有些遺憾，但我們憑藉團隊的努力最終取得了勝利。我們耐心防守，並在進攻端嘗試更加積極主動。隊員們完美地執行了我們制定的戰術和準備。」