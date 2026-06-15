世足賽／日本球迷傳承美德 離席清掃座位區不留垃圾

日本今天在世界盃首戰靠關鍵頭槌逼平荷蘭，全場藍武士球迷歡聲雷動。他們賽後依例清掃座位區看台，以加油所揮舞的藍色塑膠袋裝走所有紙屑瓶罐，離去球場時不留垃圾。

日本諺語中所謂「一鳥離去，不留痕跡」，或許可作為此一優良傳統的註腳。根據美聯社與ESPN報導，日本1998年參加法國世界盃時，球迷離場前自發清理球場的舉動引起各方注目。如今，這一幕已成為日本參與重大賽事的常見畫面。

就在今天，日本球迷在場邊揮舞那些自攜的藍色塑膠袋，每逢進球時，現場就變成一片瘋狂藍海，例如中村敬斗下半場將比數扳成1比1的時候，以及鎌田大地最終逼和荷蘭的那顆關鍵球。

賽後，數百名球迷手持那些藍色塑膠袋，撿拾廢棄寶特瓶、食品包裝紙與餐巾紙，將整個看台區打掃得一塵不染。

2022年卡達世界盃，日本以2比1力克德國，球迷賽後也是清理座位區。甚至連東道主卡達對厄瓜多的開幕戰，日本球迷也現身協助，儘管那場比賽與日本完全無關。

日本球迷賽後自發清掃看台，帶走紙屑瓶罐不留垃圾。 美聯社

日本上智大學政治學教授中野晃一（Koichi Nakano）表示：「在世界性比賽清理球場的日本球迷，其實只是重現他們從小在學校學習如何欣賞運動的方式。對大多數一般球迷來說，在學校踢足球和參與其他運動並無不同，重點不只在於鍛鍊，也包含品德教育。」

此外，日本社會禮儀的核心概念之一是避免「麻煩他人」（meiwaku），也就是不為他人添麻煩。將大量垃圾留給球場工作人員善後，在日本文化中被視為極度失禮。

美聯社

德國日本研究所的霍爾圖斯（Barbara Holthus）解釋：「從學術角度來看，一個合理的解釋是，日本人恰好有著不同的社會化方式。如果你從小就在某種行為模式中成長，你自然而然會將其應用到賽後清掃球場這樣的事情。」

球場人員賽後通常還有大量的清潔工作，日本球迷留下加油身影，卻沒有留給別人垃圾。