世足賽／簽證被拒無緣執法 索馬利亞裁判照領全薪
索馬利亞裁判阿爾坦雖入選世界盃執法名單，卻在美國遭拒入境，FIFA仍將依規支付其世界盃薪資，補償金額尚未確定。
AI摘要
文章摘要整理：
索馬利亞裁判阿爾坦雖入選世界盃執法名單，卻在美國遭拒入境，FIFA仍將依規支付其世界盃薪資，補償金額尚未確定。
索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃名單，但入境美國卻遭擋，確定無法執法本屆世界盃，不過國際足球總會（FIFA）仍將付他全額薪資。
阿爾坦上周從伊斯坦堡飛到邁阿密國際機場，在機場被美國移民局盤問了11個小時，最後被告知因簽證被拒，禁止入境。一位美國政府官員表示，阿爾坦被禁止入境是因「與恐怖組織的嫌疑成員有聯繫」。
美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）強調，所有進入美國的旅客，包括運動員、教練和工作人員，都必須接受美國海關與邊境保護局的檢查和審查，入境資格的認定會根據國家安全和移民訊息來逐案審查。美國海關與邊境保護局有權詢問旅客、進行檢查，並根據美國法律決定其入境資格。
FIFA當下發出聲明指出，不會參與主辦國的移民程序，包括簽證許可，並且已接獲有關當局通知，不過將支付阿爾坦這次世界盃薪資。
在世界盃吹哨的裁判薪資包含特定比賽獎金，因此阿爾坦能獲得多少「補償」還未知。根據FIFA之前公布的數字，主裁判的基本薪水是7萬美元，外加每場比賽的額外費用。
34歲的阿爾坦去年獲得非洲足球聯合會（CAF）年度最佳男裁判，雖無緣世界盃，不過已被邀請8月的歐洲超級盃執法，也承諾投入下屆世界盃。
他從伊斯坦堡抵達邁阿密後，先被盤問長達十一小時，最後仍因簽證遭拒而無法入境美國，因此確定無緣執法本屆世界盃。 一位美國政府官員表示，拒絕入境的原因是認定他與恐怖組織的嫌疑成員有聯繫；美方並強調會依國安與移民資訊逐案審查。 FIFA表示不介入主辦國簽證程序，但會照常支付阿爾坦本屆世界盃薪資；他仍受邀執法八月歐洲超級盃，並承諾備戰下屆世界盃。
精華 FAQ
他從伊斯坦堡抵達邁阿密後，先被盤問長達十一小時，最後仍因簽證遭拒而無法入境美國，因此確定無緣執法本屆世界盃。
一位美國政府官員表示，拒絕入境的原因是認定他與恐怖組織的嫌疑成員有聯繫；美方並強調會依國安與移民資訊逐案審查。
FIFA表示不介入主辦國簽證程序，但會照常支付阿爾坦本屆世界盃薪資；他仍受邀執法八月歐洲超級盃，並承諾備戰下屆世界盃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。