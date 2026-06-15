世足賽／日本連3屆晉級淘汰賽？過去首戰不敗就前進下一輪
日本世界盃首戰逼和荷蘭後，依過去首戰不敗即晉級的紀錄，被看好有望連三屆闖進淘汰賽。
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日本世界盃首戰逼和荷蘭後，依過去首戰不敗即晉級的紀錄，被看好有望連三屆闖進淘汰賽。
日本在本屆世界盃足球賽首戰以2：2逼和荷蘭，日媒「日刊體育」今天指出，日本晉級淘汰賽希望大增，有望連續3屆出線。
日本兩度落後荷蘭，靠中村敬斗、鎌田大地破網扳平戰局，荷蘭（世界排名第8）在小組賽不敗紀錄延續至16場，日本（排名18）戰績變成21勝2和11敗。
日刊體育指出，世界盃首戰非常重要，比賽結果將直接影響日本命運，從過去首戰紀錄看來，日本2002年對比利時2：2、2010年1：0擊敗喀麥隆、2018年2：1擊敗哥倫比亞，2022年2：1擊敗德國，最終全部晉級淘汰賽，1998、2006、2014年首戰失利都遭淘汰。
長友佑都在歷屆世足賽出賽15場，保有隊史最多出賽紀錄，他最近透露：「第1場比賽非常重要，球隊能否建立氣勢取決於比賽結果，要像決賽一樣全力以赴。」
本屆賽事從傳統32隊擴充至48隊，過去小組賽前兩名晉級淘汰賽，今年分組前兩名加上8支成績最好的小組第3名，共有32隊晉級下一輪。
日本在首戰兩度落後荷蘭的情況下，靠中村敬斗與鎌田大地先後進球，最終以2比2逼和世界排名第8的荷蘭，取得重要的一分。 因為日本歷屆世界盃只要首戰不敗，最終都能晉級淘汰賽；相反地，1998、2006與2014年首戰失利時，球隊都未能出線。 本屆從32隊擴充到48隊，小組前兩名加上8支最佳第三名共32隊晉級，讓日本即使無法小組第一，也仍有較高機會挺進下一輪。
精華 FAQ
日本在首戰兩度落後荷蘭的情況下，靠中村敬斗與鎌田大地先後進球，最終以2比2逼和世界排名第8的荷蘭，取得重要的一分。
因為日本歷屆世界盃只要首戰不敗，最終都能晉級淘汰賽；相反地，1998、2006與2014年首戰失利時，球隊都未能出線。
本屆從32隊擴充到48隊，小組前兩名加上8支最佳第三名共32隊晉級，讓日本即使無法小組第一，也仍有較高機會挺進下一輪。
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