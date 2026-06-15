快訊

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／16年前爆紅「奶機妹」回歸！這次當體育記者隨巴拉圭征戰

聯合新聞網／ 綜合報導
「奶機妹」莉克梅現以體育記者身分，隨巴拉圭國家隊征戰美加墨世足。 截自X
「奶機妹」莉克梅現以體育記者身分，隨巴拉圭國家隊征戰美加墨世足。 截自X

在2010年南非世足賽期間爆紅的巴拉圭名模「奶機妹」莉克梅（Larissa Riquelme），其姣好身材讓他瞬間成為全球焦點。在今年2026美加墨世足再度成為話題人物，以全新的「體育記者」身分一路追隨巴拉圭國家隊征戰。

現年41歲的莉克梅，是巴拉圭國內有名的模特兒及女演員，在2010年南非世界盃巴拉圭對陣斯洛伐克的小組賽時，當時她身穿以巴拉圭國旗為靈感的紅色系服裝，在廣場與球迷一同觀戰慶祝進球，胸前夾著手機的畫面透過國際媒體瘋傳，也因此獲得「奶機妹」的封號，知名度一舉躍升至國際級人物。她曾獲西班牙最大型的體育報紙《馬卡報》取名為「世界盃的女朋友」（World Cup's Girlfriend），她亦獲形容為世界盃中最具名氣的球迷。

巴拉圭在2010年世界盃小組賽拿下1勝2和，以小組龍頭之姿挺進淘汰賽，在16強先擊敗日本，之後在8強賽才0：1栽在當屆冠軍西班牙手裡，不過同時他們也寫下隊史最佳成績，而莉克梅也因為這股熱潮躍升國際知名人物，成為當年世界盃場外最受矚目的焦點之一。

當年在2010南非世足爆紅的「奶機妹」莉克梅。 截自X
當年在2010南非世足爆紅的「奶機妹」莉克梅。 截自X

莉克梅近年來開始轉往媒體界發展，她曾透露自己花費約3年時間接受相關訓練，希望能以更專業的身分投入體育報導工作，今年是巴拉圭相隔16年再度取得世足會內賽參賽資格，莉克梅表示，這次前往世界盃現場，不只是以球迷身分為國家隊加油，更將肩負第一線採訪工作，全程追蹤巴拉圭隊在本屆賽事的表現。

本屆美加墨世足賽，巴拉圭被分在D組，台灣時間前天與地主之一的美國展開第1戰，最終1：4吞下敗仗。接下來將於6月20日上午11點交手土耳其，26日上午10點將交手「袋鼠軍團」澳洲。

2026世足賽

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足 巴拉圭

相關新聞

世足賽／德國火力全開7比1大勝古拉索 小組賽首戰強勢登頂

2026年6月15日凌晨1時，世界盃足球賽E組小組賽首輪開打，德國在主場迎戰古拉索。德國憑藉流暢的團隊配合與強大進攻火力，最終以7比1大勝古拉索。本場賽事的勝負核心在於德國中前場的高效壓迫，徹底主導比

世足賽／16年前爆紅「奶機妹」回歸！這次當體育記者隨巴拉圭征戰

在2010年南非世足賽期間爆紅的巴拉圭名模「奶機妹」莉克梅（Larissa Riquelme），其姣好身材讓他瞬間成為全球焦點。在今年2026美加墨世足再度成為話題人物，以全新的「體育記者」身分一路追隨巴拉圭國家隊征戰。

世足賽／被日逼平遭國內媒體撻伐 荷蘭主帥反問：你們認為日本很弱嗎？

世界排名高居第8的荷蘭，今天凌晨小組賽首戰交手世界排名第18的日本，在賽前外界普遍看好荷蘭出線的情況下，比賽結果卻是雙方2：2平手。賽後，荷蘭總教練柯曼（Ronald Koeman）對於國內媒體罵聲一片的現象感到不解，他認為日本並非是弱旅。

世足賽／3屆亞軍災難性調度輸球？荷媒形容日本歡欣鼓舞

世界盃足球賽「死亡之組」F組今天點燃戰火，曾經三度獲得亞軍的荷蘭在小組賽首戰和日本2：2踢平，荷蘭媒體對這場比賽頗有微詞，「人民報」指出，未把領先優勢保持到最後，比賽結果讓人有些失望。

世足賽／第89分鐘頭錘奇蹟扳平荷蘭 鎌田大地笑稱有「幸運」成分

今凌晨舉行的世界盃F組小組賽由日本交手荷蘭，雖荷蘭在射門次數和控球率上佔盡優勢，並多次取得領先，但「藍武士」展現不服輸韌性，在正規時間最後1分鐘，日本中場鎌田大地用一記巧妙頭錘攻破大門，讓雙方最終比數定調在2：2。賽後，日本總教練森保一與進球功臣鎌田大地，各自回顧了本場比賽內容。

世足賽／日本球迷傳承美德 離席清掃座位區不留垃圾

日本今天在世界盃首戰靠關鍵頭槌逼平荷蘭，全場藍武士球迷歡聲雷動。他們賽後依例清掃座位區看台，以加油所揮舞的藍色塑膠袋裝走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。