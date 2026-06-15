世足賽／16年前爆紅「奶機妹」回歸！這次當體育記者隨巴拉圭征戰

在2010年南非世足賽期間爆紅的巴拉圭名模「奶機妹」莉克梅（Larissa Riquelme），其姣好身材讓他瞬間成為全球焦點。在今年2026美加墨世足再度成為話題人物，以全新的「體育記者」身分一路追隨巴拉圭國家隊征戰。

現年41歲的莉克梅，是巴拉圭國內有名的模特兒及女演員，在2010年南非世界盃巴拉圭對陣斯洛伐克的小組賽時，當時她身穿以巴拉圭國旗為靈感的紅色系服裝，在廣場與球迷一同觀戰慶祝進球，胸前夾著手機的畫面透過國際媒體瘋傳，也因此獲得「奶機妹」的封號，知名度一舉躍升至國際級人物。她曾獲西班牙最大型的體育報紙《馬卡報》取名為「世界盃的女朋友」（World Cup's Girlfriend），她亦獲形容為世界盃中最具名氣的球迷。

巴拉圭在2010年世界盃小組賽拿下1勝2和，以小組龍頭之姿挺進淘汰賽，在16強先擊敗日本，之後在8強賽才0：1栽在當屆冠軍西班牙手裡，不過同時他們也寫下隊史最佳成績，而莉克梅也因為這股熱潮躍升國際知名人物，成為當年世界盃場外最受矚目的焦點之一。

當年在2010南非世足爆紅的「奶機妹」莉克梅。 截自X

莉克梅近年來開始轉往媒體界發展，她曾透露自己花費約3年時間接受相關訓練，希望能以更專業的身分投入體育報導工作，今年是巴拉圭相隔16年再度取得世足會內賽參賽資格，莉克梅表示，這次前往世界盃現場，不只是以球迷身分為國家隊加油，更將肩負第一線採訪工作，全程追蹤巴拉圭隊在本屆賽事的表現。

本屆美加墨世足賽，巴拉圭被分在D組，台灣時間前天與地主之一的美國展開第1戰，最終1：4吞下敗仗。接下來將於6月20日上午11點交手土耳其，26日上午10點將交手「袋鼠軍團」澳洲。