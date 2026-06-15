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世足賽／替補小將攻進絕殺球 象牙海岸1比0險勝厄瓜多

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
迪亞洛(中)在第90分鐘破網，助象牙海岸戲劇性「絕殺」厄瓜多。 美聯社
迪亞洛(中)在第90分鐘破網，助象牙海岸戲劇性「絕殺」厄瓜多。 美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

替補小將迪亞洛在第90分鐘攻進世界盃首球，助象牙海岸1比0險勝厄瓜多，拿下關鍵3分，晉級淘汰賽希望大增。

象牙海岸小將迪亞洛（Amad Diallo）世足賽處女秀就有進球記錄，且是在第90分鐘破網，助象牙海岸戲劇性以1：0「絕殺」厄瓜多，搶下寶貴的3分積分，離隊史首度的晉級淘汰賽更近一步。

象牙海岸FIFA排名33，今天和排名23的厄瓜多一路激戰，兩隊共有三次射門中柱，但離攻破球門就差一步，直到比賽尾聲，下半場替補上陣的迪亞洛成為突破僵局主角，他找到球門左下角的空檔，左腳輕巧將球送進球門，生涯第一顆世足賽進球就讓象牙海岸搶下關鍵勝利。

厄瓜多上半場握有更好機會，瓦倫西亞（Enner Valencia）在對手阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）滑倒後獲得大空檔，但絕佳機會卻踢飛；接續耶博阿（John Yeboah）更接近球門的機會卻中柱，明達（Alan Minda）的攻擊也打到門框。

象牙海岸的19歲前鋒迪奧德曼（Yan Diomande）表現活躍，但球隊也沒能把握進攻機會，佩佩（Nicholas Pepê）的攻擊也無果，上半場雙方唔而返。

下半場兩隊仍沒有球數進帳，直到比賽尾聲，象牙海岸辛戈（Wilfried Singo）傳中找到迪亞洛，迪亞洛的射門突破厄瓜多門將加林德斯（Hernan Galindez），第90分鐘的進球也宣判厄瓜多死刑。

這是迪亞洛第5顆國家隊進球，也是生涯第一顆世足賽進球，有望讓第4度參賽的象牙海岸首度挺進淘汰賽。

同組的還有4屆冠軍德國和首度參賽的古拉索，稍早對決德國寫下7：1大勝。

精華 FAQ

  • 象牙海岸靠替補上陣的迪亞洛在第90分鐘破門得分，他在世界盃處女秀就踢進生涯首球，幫助球隊以1比0擊敗厄瓜多，拿到極為重要的三分。

  • 兩隊整場攻防拉鋸，合計有三次射門打中門框，厄瓜多上半場也曾擁有多次破門良機，但不是踢飛就是中柱，始終無法把握機會先開紀錄。

  • 象牙海岸贏球後積分大增，讓他們在小組賽中更接近晉級淘汰賽。若能持續保持競爭力，將有機會改寫隊史，首次闖進世界盃十六強。

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