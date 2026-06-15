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世足賽／F組強隊交鋒 荷蘭2比2戰平日本各取得1分

聯合新聞網／ 台北訊
2026年世足賽F組荷蘭對戰日本，第89分鐘日本隊的小川航基(Koki Ogawa)頭槌攻向球門，球意外觸碰到鎌田大地(Daichi Kamada)而進門得分，雙方最終以2比2握手言和。 路透社
2026年世足賽F組荷蘭對戰日本，第89分鐘日本隊的小川航基(Koki Ogawa)頭槌攻向球門，球意外觸碰到鎌田大地(Daichi Kamada)而進門得分，雙方最終以2比2握手言和。 路透社

2026年6月15日凌晨4點，世界盃足球賽F組小組賽迎來焦點對決，由傳統勁旅荷蘭對陣亞洲強權日本，雙方經過90分鐘激戰，最終以2比2握手言和。荷蘭在本場賽事中兩度取得領先，但日本展現頑強韌性兩度扳平比分，雙方最終各取1分平分秋色，未能分出勝負。

本場比賽荷蘭掌控了大部分的進攻節奏，控球率高達六成，並創造出10次射門、其中6次射正的高效率攻勢。反觀控球率僅有四成的日本隊，在防守反擊的策略下同樣展現極佳的進攻效率，全場同樣嘗試10次射門，並以3次射正成功突破對手防線。雙方防守端強度相近，各自發生7次犯規並各有1次成功阻擋，形成勢均力敵的拉鋸戰。

下半場雙方戰火正式點燃，第51分鐘，荷蘭率先打破僵局，范戴克（Virgil van Dijk）接應葛拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）的妙傳先馳得點。第57分鐘，日本展開反擊，中村敬斗（Keito Nakamura）在久保建英（Takefusa Kubo）的助攻下迅速追平比分。第61分鐘，荷蘭薩默維爾（Crysencio Summerville）吞下黃牌，但他隨即在第64分鐘戴罪立功，再度接應葛拉芬貝赫的傳球起腳破網，幫助荷蘭取得2比1領先。第83分鐘，荷蘭德佩（Memphis Depay）因犯規領到黃牌。第89分鐘，日本發動攻勢，鎌田大地（Daichi Kamada）接應小川航基（Koki Ogawa）助攻射門得手，頑強追成2比2平手。傷停補時第91分鐘，荷蘭范德文（Micky van de Ven）再吞下一張黃牌，雙方最終握手言和。

本場勝負關鍵在於荷蘭未能守住尾盤的領先優勢，而日本則展現出色的抗壓性與反擊效率。目前F組積分榜上，日本與荷蘭同以1場和局、2分進球與2分失球，積1分並列小組前兩名，尚未出賽的瑞典與突尼西亞則積0分。這場和局縮小了雙方的容錯空間，後續與同組瑞典、突尼西亞的對決，將直接決定分組晉級的最終形勢。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

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